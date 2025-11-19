김남준 대통령실 대변인 “디테일한 예우가 곳곳에서 묻어나” 나흐얀 UAE 대통령, 직접 이 대통령 조식 챙겨 오찬공연 김혜경 여사 고향인 충북에 위치한 박달재 소재

[헤럴드경제(아부다비)=서영상 기자] 김남준 대통령실 대변인이 18일(현지시간) 이재명 대통령의 아랍에미리트(UAE) 순방과 관련해 “극진한 예우가 돋보이는 국빈정상 회담이었다”고 말했다.

김 대변인은 이날 아부다비에 설치된 프레스센터를 찾아 브리핑을 하며 “디테일한 예우가 곳곳에서 묻어나는 정상회담”이었다며 이같이 말했다.

극진한 대접은 아침부터 시작됐다. 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령은 조식으로 이 대통령에게 야채바구니 , 여러종류의 후무스, 케이크, 중동디저트, 스프 등 중동식 메뉴로 구성된 조식을 직접 보내줬다.

이 대통령은 이에 만족한 듯 나중 열린 정상회담에서도 “아침에 보내주신 식사는 아내와 너무 잘 먹었다”며 감사인사를 전달하기도 했다.

이날 오전 정상회담을 위해 이 대통령을 태운 흰색 벤츠가 아부다비 대통령궁을 향해 가는 길에는 태극기와 UAE 국기가 연달아 게양되며 국빈 방문을 환영했다.

이 대통령 차량이 대통령궁 경내에 진입하자 UAE 측은 21발의 예포 발사, 낙타와 말 도열, 공군 비행 시범단의 에어쇼, 어린이 환영단 등으로 이 대통령의 첫 국빈 방문을 성대히 맞이했다.

전통음악이 연주되는 가운데 의장대는 칼을 흔들며 이 대통령을 환영했다.

특히 긴팔로 된 흰색 전통 의상을 입은 여성들이 히잡을 풀고 긴머리칼을 흔드는 칼리지 댄스를 선보여 국빈에 대한 환대를 보여줬다.

현지 남성들의 악기 연주에 맞춰 현지 여성들이 머리를 흔드는 공연이었는데 이는 귀한 손님이나 결혼식, 축제 등에서 행해진다.

유네스코 인류무형문화유산으로 지정돼 있다. 지난 5월 도널드 트럼프 대통령의 UAE 방문 당시에도 이 환영식이 화제가 되기도 했다.

국빈오찬 메뉴 역시 곳곳에 정성의 손길이 가득했다. 우리 측 입맛을 고려해 한국의 바베큐 소스와 UAE의 대추야자 소스를 조합한 소고기 소스에 복음김치와 한국산 배 참깨 등 한국식재료 활용한 메뉴 등을 준비한 것이 돋보였다.

오찬공연에서 UAE 측이 연주한 울고넘는 박달재와 제3한강교 역시 각각의 배려가 담긴 선곡이었다. 김혜경 여사의 고향인 충북에 위치한 박달재를 소재로 한 노래와 UAE가 원하는 한국과의 가교를 뜻하는 제3한강교를 찾아 UAE 측이 연주했다.

또 이날 저녁 8시 30분에는 현존하는 최고층 빌딩 부르즈 칼리파에 대형 태극기 현수막 조명이 걸리기도 했다.

이에 감사의 마음을 담아 이 대통령은 UAE 정신에 대한 존경과 우정을 담아 모하메드 대통령에게 팔콘 조형물을 선물했다. 또 모하메드 대통령의 모친인 파티마 여사에게는 ‘궁중매영’을, 살라마 여사에게는 ‘높은 나예함’을 선물했다.