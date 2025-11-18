[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군 중부내륙고속도로 고령2터널에서 화물차 3대가 잇따라 추돌해 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했다.

18일 경북도소방본부 등에 따르면 이날 낮 12시 34분께 경북 고령군 성산면 오곡리 중부내륙고속도로 양평 방향 58㎞ 지점 고령2터널 안에서 화물차 3대가 잇따라 추돌하며 이 중 5t 트럭 1대가 전소했다.

이 사고로 불이 붙은 트럭에 타고 있던 운전 기사 1명이 그 자리에서 숨지고 또다른 화물차 운전 기사 1명이 다쳐 병원으로 이송됐다.

소방당국은 사고 직후 펌프차 등을 투입해 이날 오후 1시 9분께 큰 불길을 잡았으며 오후 1시 47분께 완전히 진화했다.

사고 직후 터널 내부와 인근 구간에 연기가 퍼지자 한국도로공사는 양평 방향 고령2터널 구간 통행을 한때 전면 차단하고 국도 우회를 안내했다.

경찰과 소방당국은 화물차간 추돌사고가 화재로 번진 것으로 보고 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.