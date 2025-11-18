마곡마이스피에브프이㈜ 3년간 매년 1억씩 총 3억 기탁 지역사회 인재 양성과 지역 발전 위해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 18일 마곡마이스피에프브이㈜로부터 총 3억 원의 장학금을 기탁받았다. 장학금은 매년 1억씩 3년간 지원될 예정이다.

이날 오후 3시 구청장실에서 열린 기탁식에는 진교훈 구청장과 정영광 마곡마이스AMC(주) 대표이사, 송진수 (재)강서구장학회 이사장, 마곡VL르웨스트 관계자 등이 참석했다.

이번 장학금은 지역 학생들의 학업을 지원하고, 강서구의 미래를 이끌 인재 양성을 위해 사용될 예정이다.

정영광 대표이사는 “마곡VL르웨스트에 거주 중인 액티브 시니어들이 젊은 세대와 함께 어울리며 활기찬 마곡 생활을 즐기고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하며, 미래 인재 양성을 위해 기부 활동을 지속적으로 이어가겠다“고 밝혔다.

진교훈 강서구청장은 “지역 인재 육성을 위한 뜻깊은 기탁에 감사드린다”며 “구에서도 중·고등학생부터 대학생까지 많은 학생들이 꿈을 키우고 학업에 전념할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

마곡마이스AMC㈜는 마곡마이스피에프브이㈜가 시행하는 마곡MICE 복합단지 개발사업의 자산관리회사로, 단지 내 다양한 시설의 운영과 관리를 담당한다. ‘마곡VL르웨스트’는 마곡MICE 복합단지 내 시니어 전용 주거시설로, 지하 6층에서 지상 15층, 총 810실 규모의 삶의 질 향상 시설이다.