[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] (재)2026여수세계섬박람회조직위원회는 이달부터 입장권 제휴 할인처를 상시 모집한다고 밝혔다.

섬 박람회 연계 가능 권역의 관광시설 등과 제휴를 맺어 상호 입장료(또는 이용료) 할인 혜택을 제공하고, 상호 연계 홍보를 통해 관람객 유치와 지역 관광 활성화를 유도하고자 한다.

모집 대상은 광주·전라권역의 유료 관광시설, 숙박·음식업소이며 향후 모집 상황에 따라 지역을 확대할 예정이다.

제휴 할인 내용은 제휴처 입장권 금액별로 구분하여 할인을 제공하며, 할인율은 상호 협의에 따라 결정한다.

이번 제휴는 섬박람회(2026.9.5~11.4) 기간에 적용되며 현장에서 상호 입장권 또는 이용권을 제시하면 할인 혜택을 받을 수 있다. 단, 음식점은 상호 제휴 할인이 아닌 음식점 이용 할인만으로 운영한다.

자세한 사항은 섬박람회 누리집(공고)에서 확인할 수 있으며, 제휴를 희망하는 곳에서는 신청서를 작성해 전자우편 또는 우편으로 접수하면 된다.