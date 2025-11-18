여수-고흥 잇는 5개 대교 구간… 하프·10km 두 코스

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전남 여수와 고흥을 잇는 11개의 연륙·연도교 다리에서 펼쳐지는 제1회 여수일레븐브리지마라톤대회가 오는 29일 열린다.

여수일레븐브리지마라톤대회는 여수와 고흥을 잇는 11개의 연륙·연도교를 달리는 이색 마라톤 대회이다.

현재 11개 대교 중 7개가 완공됐으며 공사 중인 4개 대교까지 준공되는 2027년에는 화태대교에서 팔영대교까지 11개 다리 전 구간을 편도로 달리는 국제대회로 확대될 계획이다.

올해 제1회 대회는 여수일레븐브리지마라톤조직위원회(위원장 김경호 교수)가 주최하고 전라남도·여수시·고흥군·여수시체육회·익산지방국토관리청·2026여수세계섬박람회조직위원회·여수시여수산단공동발전협의회·여수광양항만공사가 후원한다.

조발대교-둔병대교-낭도대교-적금대교-팔영대교 등 5개 대교를 왕복하는 하프 코스와 10km 코스 두 종목으로 운영된다.

김경호 대회 조직위원장은 “7년여 준비를 거쳐 첫걸음을 뛰게 되는 만큼 안전하게 준비해 여수의 새로운 스포츠 관광자원으로 발전시키겠다”며 “향후 국제대회로 성장하고 ‘한 번은 꼭 뛰어보고 싶은 대회’가 되길 바란다”고 말했다.

참가 희망자는 2025 여수일레븐브리지마라톤대회 누리집(11bridgemarathon.com)에서 확인할 수 있다.