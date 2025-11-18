[헤럴드경제=홍승희 기자] 국가철도공단 영남본부는 총사업비 약 1000억원을 투입해 기존 교량 사이에 약 700m 규모의 복선 신설교량을 건설하는 ‘경부선 밀양강 철도교량 개량사업’을 성공적으로 완료했다고 18일 밝혔다.

기존 밀양강 철도교량은 하선이 1903년에, 상선이 1945년에 준공된 120년 이상 지난 노후 교량으로 열차 운행 시 소음이 크고 교각 간격이 좁아 홍수에 취약한 문제가 있었다. 공단은 이번 개량 사업에 국내 최장경간 하로형 철도 교량*을 적용함으로써 열차 운행의 안정성을 높이고, 홍수위 확보 및 유지관리 효율을 대폭 개선했다.

또한 사업 구간 중 하나인 밀양시 용평 지하차도는 상습 정체 구간이었으나, 이번에 4차로로 확장해 오랜 주민 숙원이었던 병목 구간을 해소하였고, 지역 교통 흐름 개선과 시민 생활 편의 증진에 기여했다.

안성석 국가철도공단 영남본부장은 “밀양강교 개량사업은 120년 이상 노후된 교량의 구조적 한계를 해소하여 경부선 철도가 대동맥 역할을 지속할 수 있도록 한 의미 있는 사업”이라며 “지역 인프라 개선과 국민이 체감할 수 있는 철도 서비스 향상을 위해 앞으로도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.