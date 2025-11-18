김장철 할인 지원 영향에 소매가격 하락세

[헤럴드경제=양영경 기자] 올해 4인 가족의 김장 비용이 작년 11월 중순 대비 5.6% 낮은 수준인 것으로 파악됐다.

한국농수산식품유통공사(aT)는 김장철을 맞아 김장 비용을 조사한 결과 지난 17일 기준 20만1151원으로 작년 11월 중순(21만3003원) 대비 5.6% 줄었다고 18일 밝혔다.

이는 aT가 전국 17개 전통시장과 36개 대형유통업체에서 주요 김장재료 14개 품목 가격을 조사한 결과로, 4인 가족(배추 20포기) 김장 비용 기준 정부와 유통업체 자체 할인을 반영한 가격이다.

주재료 중 배추와 무는 추석 이후 잦은 강우로 작황이 부진해 도매가격은 상승세지만 역대 최대 규모의 김장철 할인 지원 영향으로 소매가격은 하락한 것으로 나타났다. 지난해 대비 배춧값은 10% 하락하고 무는 24% 싸진 것으로 파악됐다.

배추와 무는 이달 하순부터 남부 지역에서 출하량이 늘어나면 도매가격이 하락세로 전환할 것으로 전망된다.

부재료 가격도 하락세를 보였다. 배는 28% 하락했으며 새우젓은 8% 내렸다. 소금값은 10% 하락했다. 양념으로 사용되는 마늘, 양파 가격은 지난해보다 각각 9%, 6% 높지만, 평년 대비로는 각각 8%, 13% 낮은 수준을 보였다.

문인철 aT 수급이사는 “마늘·양파는 김장철 수급 대책에 따라 정부비축 물량을 공급하고 있어 향후 안정세가 기대된다”며 “본격적인 김장철을 맞아 주요 품목 수급이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.