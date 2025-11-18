[헤럴드경제=김해솔 기자] 서울에 지역구를 둔 국민의힘 의원들은 18일 “김민석 국무총리의 노골적인 관권 선거 개입을 규탄한다”며 선거관리위원회 조사를 주장했다.

배현진·조은희·고동진·박수민 국민의힘 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “최근 김 총리 행보는 대한민국 국무총리 ‘행정부 책임자’인지 아니면 ‘민주당 선거대책위원장’인지 헷갈릴 정도”라며 이같이 말했다. 회견문에는 마찬가지로 서울이 지역구인 권영세·나경원·조정훈·신동욱·서명옥·박정훈·김재섭 의원도 이름을 올렸다.

이들은 “김 총리는 매일 종묘 앞 세운4구역부터 한강버스, 감사의 정원까지 서울시 정책만 쫓아다니며 오세훈 시장 흠집 내기에만 몰두하고 있다”며 “정쟁을 부추기려 사실을 왜곡하고 문체부 등 정부 기관을 억지 동원해 여론을 선동하는 전형적인 관권 선거 개입의 작태까지 서슴지 않지만, 정작 이랜드 화재 현장 등 국민의 생명과 안전, 민생을 챙겨야 할 자리에는 보이지 않는다”고 했다.

이어 “김 총리는 선거 개입을 중단하고 민생으로 돌아가고, 선관위는 김 총리의 관권 선거 개입 의혹을 즉각 조사하고, 이재명 대통령은 총리의 무책임한 정치 선동질에 책임 있는 조치를 취하라”고 덧붙였다.