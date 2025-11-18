2025년 세계일류상품 인증서 수여식 ‘아연’ 이어 ‘연·은·인듐’도 세계일류 올라 전략광물 ‘안티모니’, 차세대 세계일류상품 103분기 연속 흑자 달성 기염

[헤럴드경제=김성우 기자] 고려아연은 18일 산업통상부와 코트라가 서울 잠실 롯데호텔월드에서 개최한 ‘2025년 세계일류상품 인증서 수여식’에서 연과 은, 인듐에 대해 세계일류상품 인증서를 받았다고 밝혔다. 최근 전세계적으로 주목받는 전략광물 안티모니는 차세대 세계일류상품으로 지정됐다.

산업통상부와 대한무역투자진흥공사는 매년 세계 시장 점유율 5위 이내로 세계 시장 점유율 5% 이상인 국내 기업 상품을 대상으로 세계 시장 규모가 연간 5000만달러 이상이며 국내 시장 규모의 2배 이상이거나 수출 규모가 연간 500백만달러 이상인 상품을 세계일류상품에 선정하고 각종 지원을 제공하고 있다.

더불어 최근 3개년 연평균 수출 증가율이 같은 기간 국가 전체 연평균 수출 증가율보다 높은 국내 기업 제품 가운데 앞으로 7년 안에 세계일류상품으로 인정받을 가능성이 큰 제품은 차세대 세계일류상품에 선정한다.

앞서 2002년에는 고려아연이 생산한 아연이 세계일류상품에 선정됐다. 산업통상부와 대한무역투자진흥공사는 매년 심사를 통해 세계일류상품 자격 유지 여부를 판단하는데, 고려아연의 아연은 20년 넘게 세계일류상품 자격을 유지하고 있다. 여기에 주요 금속들이 추가로 선정되면서 고려아연이 보유한 세계일류상품과 차세대 세계일류상품은 ▷아연 ▷연 ▷은 ▷인듐 ▷안티모니 등 총 5개로 늘어났다.

이번 세계일류상품 선정으로 고려아연은 세계 비철금속 시장을 선도하는 기업임을 다시 한번 입증했다. 우드매켄지에 따르면 2024년 기준 고려아연 온산제련소는 전 세계 제련소 가운데 아연과 연 생산량에서 모두 1위를 자랑한다. 고려아연은 호주 자회사 썬메탈코퍼레이션(SMC)을 통해서도 아연을 생산해 전 세계에 공급한다.

또한 고려아연은 매년 2000톤가량의 은을 생산한다. 모르도르 인텔리전스에 따르면 올해 전 세계 은 시장은 약 3만6000톤으로 추산된다. 고려아연의 세계 은 시장 점유율은 5% 이상이며, 고려아연의 은 제품은 제련 부산물에서 회수한 ‘100% 친환경 제품’이라는 특징이 있다.

방위산업 필수 소재인 안티모니는 고려아연이 현재 회수율을 극대화하고 있는 전략광물이다. 세계일류상품에 선정된 아연과 연, 은, 인듐처럼 세계 시장 점유율이 높지는 않지만 올해 6월 미국에 직접 수출하는 등 생산량 확대에 발맞춰 수출량도 늘려가고 있다. 올해 3분기 누계 판매량은 전년 대비 약 27% 증가했다.

이 같은 경쟁력을 바탕으로 고려아연은 올해 3분기에도 호실적으로 보이며 ‘103분기 연속 흑자’라는 성과를 달성했다.

고려아연 관계자는 “기초금속부터 귀금속, 전략광물까지 다양한 포트폴리오를 갖고 있는 고려아연은 전 세계 비철금속 시장을 선도하는 국가대표 기업”이라며 “정부가 선정한 세계일류상품에 걸맞은 품질과 기술력으로 산업 필수소재들을 차질 없이 생산함으로써 대한민국 자원 안보와 경제 발전에 기여할 것”이라고 밝혔다.