[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 무인 환전 인프라 확대사업과 민관협력 외국인 금융 교육 프로그램을 추진한다.

18일 인천시에 따르면 무인 환전 인프라 확대사업은 시민과 외국인이 보다 편리하게 환전 서비스를 이용할 수 있도록 하는 생활 편의 개선 정책이다.

인천시는 인천교통공사와 협력해 내년 1월부터 부평역, 테크노파크역, 인천터미널역, 검암역 등 유동 인구가 많은 지하철역 4곳에 무인 환전기를 설치한다.

시는 향후 주요 관광지, 대학가 등 외국인 수요가 많은 지역을 중심으로 설치 범위를 점차 확대해 무인 환전 인프라 설치를 확대해 나갈 방침이다.

민관협력 외국인 금융 교육은 인천시에 거주하는 외국인들이 한국의 금융 시스템을 이해하고 생활에 바로 적용할 수 있도록 돕는 맞춤형 금융 교육 프로그램이다.

시는 관내 대학·외국인 지원기관과 협력해 교육 수요처를 발굴하고 홍보를 담담한다.

인천글로벌캠퍼스운영재단은 교육 장소 제공 및 대학 협의를 지원한다.

또 신한은행·NH농협은행은 금융 전문 강사를 파견해 외국인 유학생·근로자·결혼이민자 등을 대상으로 맞춤형 금융교육 콘텐츠를 제공한다.

특히 최근 증가하는 보이스피싱, 로맨스스캠 등 금융사기 예방 교육도 병행해 외국인 금융 피해를 최소화하고 지역 금융 안전망을 한층 더 강화할 계획이다.

시는 인천교통공사, 인천글로벌캠퍼스운영재단, 신한은행, NH농협은행과 업무협약(MOU)을 체결한다.