[헤럴드경제=임세준 기자] 서울 아침 기온이 영하권으로 내려간 18일 오전 서울 종로구 세종대로 사거리에서 한 시민이 옷깃을 여미며 거리를 지나고 있다. 기상청에 따르면 이날 일부 강원도와 충북, 경상권에 한파특보가 발효됐으며, 아침 기온이 전날보다 5~10도 가량 큰 폭으로 떨어져 전국 대부분 지역이 영하권에 들었다.


