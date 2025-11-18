[헤럴드경제=임세준 기자] 서울 아침 기온이 영하권으로 내려간 18일 오전 서울 종로구 세종대로 사거리에서 한 시민이 옷깃을 여미며 거리를 지나고 있다. 기상청에 따르면 이날 일부 강원도와 충북, 경상권에 한파특보가 발효됐으며, 아침 기온이 전날보다 5~10도 가량 큰 폭으로 떨어져 전국 대부분 지역이 영하권에 들었다.
jun@heraldcorp.com
입력 2025-11-18 11:28:47
‘선수형’ 이진관, ‘심판형’ 지귀연…내란재판 ‘관건은 속도’
내란 혐의로 재판을 받는 피고인들의 재판이 중계되면서 각 재판을 담당하는 재판장들도 주목을 받고 있다. 기존에는 윤석열 전 대통령 사건을 심리 중인 서울중앙지방법원 형사25부의 재판장 지귀연 부장판사만 부각돼 왔다. 이후 한덕수 전 국무총리, 이상민 전 행정안전부 장관, 윤 전 대통령의 특수공무집행 방해 사건 등 여러 재판을 담당하는 각각의 판사들의 영상이
“시청률 30%→2%→0%, 이건 너무 심하다했더니” 결국 넷플릭스로 간 나영석
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “시청률 부진 나영석, 결국 넷플릭스로?” 스타 PD 나영석이 넷플릭스에서 처음으로 예능 프로그램을 선보인다. 넷플릭스는 오는 25일 나영석 PD 새 예능 ‘케냐 간 세끼’를 독점 공개한다고 16일 밝혔다. ‘케냐 간 세끼’는 개그맨 이수근, 가수 은지원, 규현이 아프리카 케냐에서 티격태격하면서 여행하는 모습을 담은 버라이어티 예능이다. CJ ENM tvN 예능을 주로 제작했던 나영석 PD가 넷플릭스 오리지널 예능을 내놨다는 점이 눈길을 끈다. CJ ENM이 공을 들인 간판 PD가 최대 경쟁 상대인 넷플릭스와 손을 잡으면서 위기감은 더 커지고 있다. 넷플릭스는 나영석 PD의 프로그램을 올해 기대작으로 꼽았다. 과거 나영석 PD가 연출한 1박 2일은 평균 시청률이 30%에 달했다. 최근에는 나영석 PD의 예능도 1~2%대다. ‘나나민박 with 세븐틴’은 시청률 0%를 기록했다. 나영석 PD의 예능이 0%대 시청률을 찍은 것은 처음이다. 나영석 PD ‘뿅뿅
“회당 출연료 8억→3억, 너무 심하게 낮췄다했더니” 넷플릭스→디즈니 ‘우르르’ 옮겼다
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 흥행 배우, 디즈니에 다 모였다?” 디즈니플러스(이하 디즈니)가 2026년 ‘라인업’을 발표한 가운데, 넷플릭스 대표 흥행 배우들이 대거 디즈니 작품을 선택해 눈길을 끌고 있다. 최근 넷플릭스는 최대 8억원에 달했던 배우들의 회당 출연료를 3억으로 줄여 배우 ‘몸값’을 낮췄다. 넷플릭스에 집중됐던 ‘배우 쏠림’이 디즈니 등 타 OTT로 분산되는 신호탄이 됐다는 분석이다. OTT업계에 따르면, 디즈니가 최근 공개한 2026년 라인업 출연진 중에 넷플릭스 흥행작을 탄생시킨 유명 배우들이 대거 포함됐다. 디즈니가 내년 공개하는 ‘재혼황후’에 출연하는 주지훈이 대표적이다. 주지훈은 앞서 넷플릭스 오리지널 ‘중증외상센터’ 주인공으로 출연했다. ‘중증외상센터’는 글로벌 흥행에 성공하면서 올해 넷플릭스 흥행 대표작 중 하나로 손꼽힌다. 같은 작품에 출연하는 신민아도 올해 4월 공개된 넷플릭스 ‘악연’에 출연한 바 있다. 두 배우 모두 넷플릭스에서 플랫폼을 옮
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고