성필수 교수팀, 임상호전 기여 규명 면역조절 기반 치료전략 기틀 마련

구리가 체내에 과도하게 축적돼 간 기능·신경·정신에 이르기까지 심각한 문제를 일으킬 수 있는 희귀 유전질환인 윌슨병(Wilson‘s disease)에서 혈장교환술이 간 기능 호전에 기여한다는 사실이 규명됐다.

혈장교환술의 면역학적 작용 기전을 규명한 최초의 단일세포 기반 분석 연구로, 향후 급성 간부전 치료에서 면역조절 기반 치료 전략 개발의 기틀을 마련한 성과로 평가된다.

18일 서울성모병원에 따르면, 가톨릭대학교 서울성모병원 소화기내과 성필수 교수팀은 윌슨병으로 인한 급성 간부전(acute liver failure, ALF) 환자를 대상으로 혈장 교환 전후의 면역 반응을 정밀 분석했다.

연구 결과, 이들은 적절한 시점에 시행된 혈장교환술이 구리의 체외 배출과 면역을 담당하는 단핵세포(monocyte)의 과도한 활성화를 동시에 정상화시켜 간 기능 회복을 유도한다는 사실을 처음으로 밝혀냈다. 향후 새로운 치료 대안 마련 가능성을 제시했다는 평가다.

혈장교환술은 혈액에서 병적인 성분을 제거하고 보충액을 주입하는 치료법이다. 주로 자가면역질환, 신경계 질환, 간질환 등에서 사용된다. 투석으로 제거되지 않는 혈장 내 항체, 독성 물질, 면역복합체 등을 효과적으로 제거해 신속한 임상 호전을 기대할 수 있다.

연구팀은 혈장교환술 후 염증 인자들이 현저히 감소하면서 간 기능이 빠르게 호전되는 걸 확인했다. 이 결과는 혈장교환술이 단순한 독성물질 제거에 그치지 않고, 면역세포의 비정상적 활성 상태를 조절함으로써 급성간 손상의 회복을 유도할 수 있음을 과학적으로 입증한 것으로 평가된다.

해당 질환은 대사성 유전질환으로 간, 뇌, 신장 등에 구리가 과도하게 축적되는 게 특징이다. 전 인구 약 1%가 유전인자를 보유하고 있고, 실제 발병으로 이어지는 비율은 약 3만명당 1명으로 알려졌다.

성필수 교수는 “현재 다양한 원인에 의한 급성간부전 환자에서 혈장교환술은 아직 공식 치료로 허가되어 있지 않지만, 이번 연구를 통해 혈장교환술이 단핵세포의 과다 활성화를 제어하고 면역 균형을 회복시키는 기전을 제시, 향후 급성간부전에서 치료 대안으로 고려될 수 있는 근거를 마련했다”고 밝혔다.

김상수 기자