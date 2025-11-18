‘LG 프리미엄 환기 플러스’ 출시 세균·바이러스 증식 99.99% 억제

LG전자가 인공지능(AI) 기술로 실내 오염원을 감지하고 공간별 맞춤 환기를 제공하는 가정용 환기시스템 ‘LG 프리미엄 환기 PLUS(플러스·사진)’를 출시한다고 18일 밝혔다. 창문을 열기 어려운 계절이나 기밀성이 높은 주거 환경에서 실내 공기질을 효과적으로 관리할 수 있도록 설계된 제품이다.

신제품의 핵심은 ‘AI 공기질 센서’다. 다양한 오염원을 실시간으로 감지해 공기질 상태를 정밀하게 파악하고, 자동으로 환기 작동 또는 풍량 조절을 통해 신속하게 공기를 정화한다. 사용자는 실내외 공기 상태에 따라 자연바람 환기, 실내 순환 등 다양한 환기 모드를 선택할 수 있다.

정화 기능도 강화됐다. UV 나노(UV nano) 살균 기술이 황색포도상구균, 폐렴막대균 등 세균과 바이러스 증식을 99.99% 억제한다. H14 등급 헤파 필터는 초미세먼지를 99.995% 제거한다. 매연 특화 필터는 이산화질소·이산화황 등 유해가스를 걸러 도로 인접 주거지에서도 효과적이다.

공간별 맞춤 환기 기능도 특징이다. 집안 곳곳의 천장형 디퓨저가 거실·주방·서재 등 공간별 오염도에 따라 자동 개폐돼 필요한 곳에 집중 환기를 제공한다. 공기질 상태는 빨강·주황·초록·파랑 등 LED 색상으로 직관적으로 확인할 수 있다.

박지영 기자