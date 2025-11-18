청소년·가족 대상 체험 콘텐츠 강화로 축제 참여도 높여

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남 무안군(군수 김산)은 지난 14일부터 16일까지 개최된 ‘제5회 YD페스티벌’ 현장에서 ‘찾아가는 디지털배움터 체험존 부스’를 운영해 500여 명의 관광객이 참여하는 성과를 거뒀다.

디지털 체험존은 ▲키오스크 사용법(음식 주문, 기차표 예매 등) ▲포토 키오스크 ▲스트레스·혈관 등 건강진단 체험 ▲3D펜 ▲AI로봇 바둑 ▲로봇축구 등 다양한 체험 프로그램으로 구성됐으며, 전라남도 디지털배움터 사업단의 에듀버스를 활용해 축제 현장을 찾는 관광객들이 남녀노소 상관없이 ‘생활 속 디지털 기술’을 쉽고 재미있게 다양한 체험 프로그램을 즐길 수 있도록 운영됐다.

특히 아이들이 3D펜으로 직접 원하는 캐릭터의 그림을 그려 3D 모형으로 키링 등을 만들어보는 체험과 가족이 함께 로봇을 조종하며 즐기는 로봇축구가 큰 호응을 얻었으며, 관광객들은 직접 체험을 통해 디지털 기기에 대한 부담을 줄이고, 즐거운 축제 분위기 속에서 자연스럽게 디지털 역량을 높일 수 있었다.

김형배 자치행정과장은 “축제장을 찾은 많은 분들이 부담 없이 디지털 기술을 경험할 수 있도록 체험존을 운영했다”며, “누구나 디지털을 통해 소통하고 성장할 수 있는 체험형 디지털 교육을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.