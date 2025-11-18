온투금융사 투자상품 한눈에

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나금융그룹은 관계사 핀크가 금융권 최초로 ‘온투업 연계투자상품 비교·추천 서비스’를 출시했다고 18일 밝혔다.

여러 온라인투자연계금융사(온투금융사)의 다양한 투자상품 정보를 핀크 애플리케이션(앱) 하나로 한눈에 확인하고, 투자성향에 맞는 맞춤형 상품까지 간편하게 찾을 수 있는 서비스다. 지난 7월 금융위원회 혁신금융서비스로 신규 지정됐다.

온라인투자연계금융업(온투업)은 온라인 플랫폼을 통해 투자자들의 자금을 모집하여 필요한 곳에 대출을 지원하는 구조다. 그동안 투자정보가 업체별로 흩어져 있어 상품 조건을 직접 비교하거나 신뢰할 수 있는 정보를 찾는 데 어려움이 있었다.

핀크는 이번 서비스를 통해 직접 검증 작업을 거쳐 엄선한 상품을 하나로 모아 비교해 주는 시스템을 구축했다. 투자자가 보다 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 합리적인 투자 판단을 내리는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 핀크는 기대했다.

또한 부동산·주식·카드가맹점대금 등 다양한 실물자산을 토대로 연 8~14.5%(세전, 11월 모집 상품 기준) 수준의 수익률을 제공하는 투자상품을 추천·연계해 온투금융사가 투자자를 효율적으로 모집할 수 있는 제도적 기반도 갖췄다.

장일호 핀크 대표이사는 “하나금융그룹의 유일한 핀테크 관계사인 핀크는 손님 중심의 디지털 전환 및 혁신을 선도하는 종합 금융플랫폼을 선보이고 있다”며 “이번 서비스를 통해 온투업 시장의 투명성과 신뢰 제고에 기여하고, 투자자와 함께 지속 가능한 성장을 이루는 데 앞장서겠다”고 말했다.