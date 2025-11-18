[헤럴드경제 = 서병기선임기자]‘벌거벗은 한국사2’가 조선 왕조의 두 비운의 왕세자를 조명한다.

18일 밤 9시 30분에 방송되는 tvN STORY 역사 예능 ‘벌거벗은 한국사2’ 11회에서는 임진왜란의 혼란 속 백성들을 지켜낸 ‘조선의 희망’ 광해군과 병자호란에서 남다른 책임감으로 조선을 지킨 ‘왕세자의 정석’ 소현세자의 이야기를 파헤친다.

두 왕세자들은 전란 중에 조선의 희망이 되어 주었던 반면, 아버지와의 관계가 파탄 나면서 결국 파국을 맞이하게 된 것.

역사 커뮤니케이터 ‘큰별쌤’ 최태성은 먼저, 두 왕세자의 활약에 대해 설명한다. 광해군은 임진왜란이 발발 후 신하들의 두터운 신임 속에 세자로 책봉되었고, 아버지 선조와 조정을 나눠 담당하는 분조(分朝)를 이끌며 백성들에게 신임을 얻었다.

소현세자는 정묘호란이 일어나자 강화도로 대피한 아버지 인조와 분조를 이끌었고, 이후 발발한 병자호란 때에는 청나라에 인질로 잡혀가면서도 탁월한 역량을 발휘해, 함께 잡혀 간 500여 명의 일행을 가난에서 구제하고 수 십만 명에 이르는 조선의 포로를 속환하기 위해 고군분투한다고 한다.

하지만 두 왕세자들의 아버지들은 아들의 공로에 냉담한 반응을 보인다고. 선조는 광해군에게 양위파동(왕이 살아서 왕위를 후계자에게 넘겨주겠다고 선언하며 정치적 변동을 일으키는 사건)을 스물 한 번이나 할 정도로 충심을 테스트하게 만들었고, 인목왕후를 새 중전으로 들인 후 그 사이에서 영창대군을 생산하면서 광해군의 자리를 위협한다.

인조는 청나라에서의 인질 생활을 슬기롭게 견뎌내고 조선에 돌아온 소현세자에게 자신의 자리를 위협한다고 오해하며 갈등을 빚게 된다.

왕세자를 향한 두 아버지의 지나친 견제는 결국 부자관계를 파국으로 이끌었고, 두 왕세자 모두 비극적인 결말을 맞이하게 된다고. 아버지로부터 한 번도 인정받지 못했던 광해군과 아버지의 신임과 총애를 받았으나 결국 버림받은 소현세자의 이야기가 방송을 통해 낱낱이 밝혀진다.

두 왕세자의 스토리를 듣고 난 후 권혁수는 “왕이 될 자질을 갖춘 훌륭한 인물이었으나 그 뜻을 펴지 못한 소현세자가 안타깝다”고 전했으며, 김동현은 “많은 사람들이 광해군을 단순한 폭군으로 오해할 수 있겠으나, 아버지로 인해 생긴 콤플렉스라고 생각하니 안타깝다”고 밝혀, 역사마저 뒤바꾼 두 왕자의 뼈아픈 스토리에 궁금증을 증폭시킨다.

tvN STORY ‘벌거벗은 한국사2’는 역사 커뮤니케이터 ‘큰별쌤’ 최태성과 김동현, 권혁수, 백지헌이 함께 하는 쉽고 재미있는 한국사 스토리텔링쇼. 18일 방송에 한해 밤 9시 30분에 방송된다.