국힘, 법무부 앞 ‘사퇴 촉구 기자회견’ “李 아바타…국조·특검 수용해야”

[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 18일 “정성호 장관, 이진수 차관은 이미 대한민국 역사상 최악의 법무부 장관, 법무부 차관이 됐다”며 “부끄러움을 안다면 즉각 그 자리에서 내려오라”고 촉구했다.

장 대표는 이날 오전 정부과천청사 앞에서 당 지도부 및 소속 의원들과 ‘대장동 항소 포기 외압 정성호 법무부 장관 사퇴 촉구’ 기자회견을 열고 “이재명 대통령의 ‘아바타’인 정성호 법무부 장관은 항소를 포기할 것이 아니라 애당초 수사지휘권을 포기했어야 한다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “우리는 지금 ‘대장동 항소 포기 게이트’의 진원지에 와있다”며 “이번 항소 포기는 이재명을 위한, 정성호와 이진수에 의한 항소 포기”라고 비판했다. 그러면서 “7400억이라는 배임죄의 범죄수익을 환수해 국고로 돌려 놓아야 될 그 의무를 저버리고, 범죄자들에게 7400억이란 이익을 안겨준 또다른 배임죄의 범죄자들”이라고 했다.

법무부가 ‘대장동 항소 포기 사태’와 관련해 대검찰청 지휘부에 경위를 설명해 달라고 요청한 검사장들에 대해 평검사 인사조처 검토에 나선 점도 강하게 비판했다. 장 대표는 “이것이 항명이라면, 그래서 비판적 의견을 낸 검사장들을 평검사로 강등시킬 그런 떳떳한 일이었다면 당장 국정조사를 수용해야 할 것”이라며 “특검을 받아야할 것”이라고 했다.

송언석 원내대표도 “누가 검찰의 정당한 거악 단죄 행위를 중간에 말렸느냐. 바로 이재명 정권”이라며 “이 대통령의 ‘깐부’라고 하는 친명 좌장 정성호 장관, 그리고 이진수 차관, 그분들이 바로 항소포기를 외압을 행사한 것”이라고 비판했다. 송 원내대표는 “아예 대놓고 검사는 공익의 대변자가 아니라 권력의 개가 되라고 협박하는 시대에 살고 있다”면서 “범죄수익을 고스란히 대장동 일당에게 쥐어준 항소포기 외압, 반드시 진실규명이 필요하다”고 했다.