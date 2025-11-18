[헤럴드경제=함영훈 기자] 프린스 호텔 그룹(Seibu Prince Hotels Worldwide Inc.)이 글로벌 여행 전문 평가기관인 포브스 트래블 가이드(Forbes Travel Guide, 이하 FTG)가 발표한 ‘2025 스타 어워드(Star Awards)’에서 주요 호텔 5곳이 최고 등급을 획득했다고 18일 밝혔다.

FTG는 전 세계 80여 개국 2000여 개 이상의 숙박 시설을 대상으로 서비스와 시설을 평가하는 글로벌 권위의 인증 제도로, 약 900개 이상의 항목을 기반으로 한 ‘서비스 70%, 시설 30%’의 평가 비율을 통해 객관적이고 엄격한 심사를 진행한다.

올해 평가에서 프린스 호텔 그룹은 총 5개 호텔이 수상의 영예를 안았다. 이 중 3곳이 최고 등급인 ‘파이브 스타(Five-Star)’를, 2곳이 ‘포 스타(Four-Star)’ 등급을 획득했다.

파이브 스타를 수상한 호텔은 영국 런던 메릴본 지역의 부티크 럭셔리 호텔 더 프린스 아카토키 런던(The Prince Akatoki London), 일본 도쿄 중심에 위치한 더 프린스 갤러리 도쿄 기오이초(The Prince Gallery Tokyo Kioicho, a Luxury Collection Hotel), 일본의 정원미학과 전통문화를 현대적으로 재해석한 타카나와 하나코로(Takanawa Hanakohro)이다.

포 스타 등급에는 도쿄의 더 프린스 파크 타워 도쿄(The Prince Park Tower Tokyo)와 교토의 더 호텔 세이류 교토 기요미즈(The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu)가 선정되었다. 특히 파크 타워 도쿄는 6년 연속 포 스타 등급을 유지하며 도쿄의 대표적인 하이엔드 호텔로서 꾸준한 품질과 고객 만족도를 입증했다.

포브스 트래블 가이드 관계자는 “프린스 호텔 그룹은 전통적인 일본식 환대 정신과 현대적 럭셔리의 조화를 이뤄냈다”며 “전 세계 여행객들에게 높은 수준의 고객 경험을 제공하는 대표적인 일본 브랜드 중 하나”라고 평가했다.

프린스 호텔 그룹은 일본 세이부 그룹의 글로벌 호텔 운영사로, 아시아·유럽·미국 등 12개국에 걸쳐 80여 개의 호텔과 리조트를 보유하고 있다. 이번 수상은 2023년 런던·싱가포르·하와이 등으로 확장된 브랜드 포트폴리오가 품질과 서비스 측면에서 국제적으로 인정받은 성과로 평가된다.

프린스 호텔 그룹 관계자는 “고객의 체류 경험을 세밀하게 설계하는 ‘오모테나시(おもてなし)’ 정신이 세계적인 기준에서도 통한다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 일본의 정체성과 품격을 지키면서도 글로벌 여행자들에게 사랑받는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.