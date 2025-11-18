라쿠텐 트래블 자사 예약데이터 분석

[헤럴드경제=함영훈 기자] 일본 여행 플랫폼 라쿠텐 트래블(Rakuten Travel)은 18일 자사 예약 데이터를 기반으로 올겨울 (2025년 12월~2026년 2월) 한국과 대만, 홍콩 여행객들이 가장 많이 예약한 일본 내 상위 인기 여행지를 발표했다.

라쿠텐 트래블의 겨울철 숙소 예약 데이터에 따르면, 한국·대만·홍콩 여행객이 공통적으로 선호한 일본 여행지는 도쿄, 후쿠오카, 홋카이도로 나타났다.

한국인 여행객은 온천 중심의 따듯한 힐링 여행지에 관심을 보였고, 대만 여행객은 겨울 스포츠 특화 지역을, 홍콩 여행객은 설경 중심의 감성 여행지를 선호하는 경향을 나타냈다.

먼저 한국인 여행객 사이에서 가장 인기있는 겨울 여행지는 오이타였다.

규슈(구주) 지역에 위치한 오이타(대분)는 벳푸, 유후인 등 세계적인 온천 명소가 밀집한 규슈 관광의 핵심이다.

이 밖에도 기온이 상대적으로 온화한 남부 지역 도시인 후쿠오카(복강)가 3위, 오키나와(유구)가 5위를 차지하며, 한국인 여행객은 따듯한 휴양지형 여행지를 선호하는 것으로 나타났다.

대만 여행객들은 일본의 스키 성지인 니가타(신석)를 겨울 여행지 1순위로 선택했다. 니가타는 일본에서도 손꼽히는 다설 지역으로, 풍부한 적설량은 물론 설질이 우수해 많은 스키어·스노보더가 찾는 지역이다.

이러한 경향은 사계절 눈을 보기 힘든 대만 관광객들이 단순히 유명 관광지를 방문하는 것을 넘어, 일본에서 경험할 수 있는 계절적 활동을 적극적으로 추구하는 여행 목적이 반영된 것으로 보인다.

홍콩 여행객들은 일본의 전통적인 ‘겨울 왕국’으로 불리는 홋카이도(북해도)를 가장 선호했으며, 효고(4위)와 야마나시(5위) 같은 설경 명소도 주목했다.

효고는 고베 루미나리에와 같은 화려한 겨울 조명 축제, 롯코산 설경 체험 등 도시적 감성과 자연의 조화를 동시에 즐길 수 있는 점이 매력으로 꼽히며, 야마나시는 눈 덮인 후지산의 장관을 감상할 수 있는 명소로 여행객들의 발길을 끌고 있다.

라쿠텐 트래블 동북아시아 비즈니스 총괄 김태광 이사는 “각 지역 여행객들의 여행 목적과 취향이 다양화되며, 소도시와 테마별 여행지에 대한 관심이 늘고 있다”며, “여행객들이 잘 알려지지 않은 지역에서도 수준 높은 숙소를 편리하게 이용할 수 있도록 폭넓은 옵션을 지속적으로 제공해 나가겠다”고 밝혔다.