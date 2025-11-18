[헤럴드경제=박연수 기자] 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 부패방지경영시스템에 대한 국제표준인 ‘ISO 37001’ 인증을 취득했다고 18일 밝혔다.

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 구축한 부패방지경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 개선에 대한 국제표준이다. 기업이 조직의 부패를 방지하고 효과적으로 관리하기 위한 요구사항들을 규정하고 있다.

BGF리테일은 지난 14일 서울시 강남구 BGF리테일 본사에서 ISO 37001 인증 수여식을 가졌다. 민승배 BGF리테일 대표이사, 류철한 경영지원부문장, 인증 기관인 LRQA(로이드 인증원) 이일형 대표이사 등 주요 관계자가 참석했다.

BGF리테일은 인증 취득을 위해 지난 6월부터 경영진단, HR, 총무, 재무 등 총 11개의 주요 유관부서들과 TFT(태스크포스팀)를 구성해 부서별 업무의 특성과 관련된 부패 리스크를 분석·평가했다. 각 리스크에 대한 통제 방안의 효과성을 측정하고 개선 목표를 수립하며 모니터링 체계를 구축하는 등 실효성 있는 시스템도 완성했다.

9월에는 내부심사를 통해 시스템의 운영 효과를 점검했다. 11개 부서를 대상으로 20건의 개선사항을 도출했다. 이를 바탕으로 경영검토보고서를 작성해 경영진들의 직접적인 검토 및 확인을 진행했다.

민승배 대표이사는 “이번 인증 취득을 통해 부패리스크 사전 예방과 국내외 주요 이해관계자에 대한 신뢰성 향상 등을 기대하고 있다”며 “앞으로도 글로벌 기준에 준하는 선진적 경영시스템 운영을 통해 기업 신뢰성을 높이는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.