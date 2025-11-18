다카이치 지지율 69%…지지 않는다 19%→17% 하락 日 전문가 “다카이치 발언 철회 안 할듯…中 압박 오히려 역효과” 경제보복시 희토류 통제 우려…日 자동차 산업 타격

[헤럴드경제=김영철 기자] 취임 한 달도 안 된 시점에 다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시 개입 발언으로 중국을 자극하며 본격 외교 시험대에 섰다. 다카이치 총리는 대중(對中) 강경 발언 이후 지지율을 70% 가까이 끌어올려, 중국의 발언 철회 요구가 통하지 않을 가능성이 높아졌다. 일각에선 중국의 경제 보복으로 일본 산업에 막대한 타격을 입을 가능성을 거론하며 다카이치 총리가 갈등을 봉합해야 한다는 지적도 나온다.

17일(현지시간) 블룸버그통신은 다카이치 총리가 자신의 발언을 철회하거나, 이를 거부함으로써 중국으로부터 경제적 보복을 감수해야할 기로에 서 있다고 보도했다.

다카이치 지지율 70% 육박…“日총리 압박, 오히려 연료 넣어주는 셈”

중국 주재 일본 외교관을 지냈던 일본 캐논 글로벌전략연구소 미야케 구니히코 연구주간은 “다카이치 총리가 물러설 것으로 보지 않고, 그럴 필요도 없다”며 “중국이 일본을 압박해 다카이치 총리의 입지를 약화시키려 한다면, 아마도 정반대 효과를 낳을 것”이라고 진단했다.

그는 다카이치 총리의 지지율이 70%에 육박하고 있는 점을 짚으며 “중국이 오히려 그의 엔진에 연료를 넣어 주고 있는 셈”이라 지적했다.

아사히신문이 17일 공개한 여론조사에서 다카이치 내각 지지율은 69%로 집계됐다. 지난달 취임 첫 여론조사 때보다 1%포인트 상승한 수치다. 반면 ‘지지하지 않는다’는 응답은 19%에서 17%로 2%포인트 줄었다.

앞서 마오닝 중국 외교부 대변인은 지난 17일 정례 브리핑에서 다카이치 총리에게 해당 발언을 철회하라는 요구를 다시 제기하며, 일본에 대해 “선을 넘고 불장난하는 것을 중단하고, 잘못된 발언과 행동을 철회하며, 실제 행동으로 중국에 대한 약속을 이행하라”고 촉구했다. 그는 “우리는 일본이 침략 역사를 심각하게 반성하고, 평화의 길을 걷기를 고수하며, 실제 행동으로 아시아 이웃 국가와 국제 사회의 신뢰를 얻기를 촉구한다”고 덧붙였다.

앞서 중국이 여행·유학 등 민간 단위의 교류까지 단속하는 등 초강수를 두자, 일본은 가나이 마사아키 일본 외무성 아시아대양주국장을 중국으로 급파했다. 중국 외교부와 대화 채널을 열어 다카이치 총리 발언 후폭풍을 잠재우려는 조치다.

이 같은 노력이 무색하게 다카이치 총리는 아직까지 대만 유사시 개입 발언을 고수하고 있다. 중국의 발언 철회 요구를 공개적으로 거부하기도 했다. 대중 강경 발언 이후 지지율이 오르는 것을 확인한 다카이치 총리가 이번 사안에서 쉽게 양보하지 않을 것이란 전망이 우세하다.

중국, 희토류 통제로 日 자동차 압박 가능성

양국이 연일 강경 대치를 고집하면서, 중국의 경제보복 가능성이 대두되고 있다. 중국이 일본 자동차 산업을 겨냥, 핵심 광물을 쥐고 압박을 가할 수 있다는 것이다.

블룸버그는 “중국이 일본 자동차 산업이 의존하는 핵심 광물 공급을 쥐고 있다는 점은 가장 분명한 ‘목줄’ 가운데 하나”라며 “희토류를 추가로 무기화할 경우, 사태를 복잡하게 만들 수 있다”고 분석했다.

요시다 다쓰오 블룸버그 인텔리전스 애널리스트는 “일본 업체들의 중국 시장 의존도는 낮아진 반면 희토류와 반도체 등 중국의 공급망 중요성은 커졌다”며 “만약 중국이 희토류 금수 조치가 실제로 시행한다면, 전동화 차량처럼 희토류 사용 비중이 높은 제품의 자동차 생산이 중단될 것”이라 지적했다.

다만 중국와 일본이 2012년 ‘센카쿠열도(중국명 댜오위다오) 사태’처럼 최악의 충돌까지 감행할 가능성은 낮다는게 전문가들의 의견이다. 당시 일본이 양국의 영유권 분쟁지인 센카쿠 열도의 국유화를 선언하자 중국에서는 격렬한 반일 시위가 일어났다.

다케다 아츠시 이토추연구소 수석이코노미스트는 “2012년 센카쿠 사태 수준으로 양국 갈등이 고조되지는 않을 것으로 본다”며 “중국이 미국과의 갈등을 안고 있는 와중에 동시에 일본과의 갈등까지 심화시키는 것은 자국 이익에 부합하지 않는다고 보기 때문”이라고 말했다.