[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 서울 세텍(SETEC)에서 열린 보건복지부 주최 한의약 육성 지역계획 수립 성과보고회에서 기관 우수상을 수상했다고 18일 밝혔다.

도는 이번 보고회에서 한의약 활용 지역사회 건강증진 및 산업 경쟁력 강화를 비전으로 3대 전략(한의약 육성 기반 조성, 한의약 산업화 기반조성, 한의약 건강증진 서비스 확대)과 12개 핵심과제를 제시했다.

특히 안동 산업용 헴프(대마) 규제자유특구와 연계한 헴프·천연물 고부가 제품개발 지원 등을 통해 미래 신성장 동력 확보에 나선 점이 경북만의 차별화된 전략으로 인정받았다.

경북도는 전국 약용작물 생산량의 30%를 차지하는 주산지이며 한의약 유통지원시설을 통해 안정적인 유통 체계를 마련했다.

경산에 있는 한국한의약진흥원과 지속적 협업을 통해 한의약 소재 은행 구축, 한의약 제품 및 기술개발 등의 사업도 본격적으로 추진하고 있다.

최혁준 경북도 메타AI과학국장은 “압도적인 생산·유통 기반과 함께 R&D 인프라를 바탕으로 지역 특성을 반영한 맞춤형 사업을 지속해서 추진해 한의약 산업의 새로운 비전을 제시하겠다”고 말했다.