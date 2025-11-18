12월 16일 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’ 공개

[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’(이하 흑백요리사2)가 내달 시청자들을 찾는다.

지난해 화제를 휩쓸었던 ‘흑백요리사’는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 요리 계급 전쟁을 담은 예능이다. 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV 비영어 부문 1위를 차지했고, OTT 예능 최초 한국 갤럽 ‘한국인이 좋아하는 프로그램’ 2024년 9월 조사에서 1위를 기록하며 한국과 글로벌 열풍을 일으킨 바 있다.

18일 넷플릭스는 내달 16일 ‘흑백요리사2’ 공개를 확정하고, 흑수저 포스터와 티저 예고편을 공개했다.

이날 공개된 흑수저 포스터는 주 무대가 될 메인 키친과 함께 한식, 양식, 중식, 일식, 퓨전 등 다양한 장르의 흑셰프들의 모습이 담겼다. 전통주를 정성껏 내리고 바비큐 열기와 싸우거나 무언가를 끓여 담아내는 등 재야의 고수들인 흑셰프들의 경연이 시선을 빼앗는다.

함께 공개된 티저 예고편에서는 미쉐린 2스타 이준부터 한식과 양식 각각 미쉐린 1스타를 거머쥔 손종원, 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님, 57년차 중식 대가 후덕죽까지 각 분야 최고의 명성을 떨치는 백셰프들의 면모가 눈길을 사로 잡는다. “너무 대단하죠. 별을 걸고 나오는 건데”, “중식에서 후덕죽 셰프님은 신이죠”라는 흑셰프들의 감탄은 시즌2를 통해 만나게 될 백셰프들의 면면을 더욱 기대하게 만든다.

여기에 “기다렸던 대회인만큼”, “준비한 것 다 쏟아낼테니까”, “제 이름 석자를 전 세계에 알려야 되지 않을까”, “참가 이유 하나죠”, “1등 하려고 왔습니다”, “저 분을 꺾으면 이름을 알릴 수 있을 것 같다”​ 등 흑셰프들의 요리 대련 각오도 프로그램에 대한 기대감을 더한다.

프로그램을 연출한 김학민 PD와 김은지 PD는 “시즌1과는 또 다른 재미와 감동이 있는 시즌2라고 자신있게 말할 수 있을 것 같다”면서 “시즌1에서 사랑받았던 요소들은 보완하고 수정하면서 더 완성도 있는 시즌2를 만들자는 것이 큰 원칙이었다. 시즌2에 공개될 새로운 룰과 미션, 깜짝 서프라이즈를 기대해 달라”고 전했다.