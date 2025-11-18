12월 7일까지 AI브라우저 다운로드 고객 대상

[헤럴드경제=정호원 기자] BC카드가 국내 최초로 글로벌 인공지능(AI) 검색 플랫폼 퍼플렉시티(Perplexity)의 AI 브라우저인 ‘코멧(Comet)’ 국내 이용 확산에 나선다고 18일 밝혔다.

퍼플렉시티의 코멧은 웹브라우저 자체에 퍼플렉시티의 AI 엔진이 탑재되어 있다. 사용자가 브라우저의 AI 에이전트를 통해 웹·문서·뉴스·이메일·논문 등 다양한 정보를 자동으로 요약하고, 연관 자료까지 탐색할 수 있는 것이 특징이다. AI기반 대화형 서비스로 검색·요약·작업 실행을 할 수 있고 브라우저에 내장된 AI 어시스턴트로 여행∙식당 예약, 온라인 쇼핑 등 다양한 작업들도 간편하게 처리할 수 있다.

코멧은 구글 크롬 및 마이크로소프트 엣지와 마찬가지로 오픈 소스 웹 브라우저 프로젝트 크로미엄(Chromium) 기반으로 개발돼 확장 프로그램, 설정, 북마크 등을 손쉽게 이용할 수 있다. 현재는 윈도와 맥 버전으로 제공 중이며, 모바일(Android/iOS) 버전은 연내 출시될 예정이다.

BC카드는 12월 7일까지 페이북 이벤트 페이지를 통해 코멧을 다운로드한 모든 고객에게 현금처럼 사용할 수 있는 페이북 머니 5000원을 지급하는 프로모션도 진행한다.

최민석 BC카드 상무는 “퍼플렉시티와의 파트너십을 통해 BC카드 고객에게 최신 AI 서비스 이용기회를 지속 제공할 수 있어 기쁘다”면서 “향후에도 페이북을 통해 고객의 결제와 소비 생활에 도움이 되는 실용적인 서비스들을 제공해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

준 모리타(June Morita) 퍼플렉시티 아시아 대표는 “일본 등 다른 아시아권에서도 생성형 AI를 업무나 학습에 활용하는 사례가 빠르게 늘어나는 등 자연스럽게 녹아드는 AI 활용에 대한 수요가 증가하고 있다”면서 “코멧을 통해 더 많은 분들께 ‘호기심을 깊이 파고드는 즐거움’과 ‘생각이 바로 실행으로 이어지는 편리함’을 전해드리고 싶다”고 밝혔다.