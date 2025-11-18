-검암역 로열파크씨티 국내 최초 조경 리뉴얼, 세계 최초 5D 조경과 멀칭 기법 적용

-이탈리아 티볼리의 세계문화유산 빌라 데스테(Villa d’Este)를 현대적으로 재해석

-DK아시아 조경팀과 삼성물산 리조트 부문 협업, 국내 최초 ‘조경 토탈 케어 서비스’ 시행

DK아시아는 지난 15일 검암역 로열파크씨티에서 입주민의 행복과 건강, 특별한 자부심을 위해 국내에서 첫 사례로 진행한 조경 리뉴얼을 마무리하고 기념행사를 진행했다고 밝혔다. ‘조경 문화의 르네상스! 세계 최초 5D 조경’이라는 주제로 진행된 이번 행사는 DK아시아 조재만 대표를 비롯해 삼성물산 리조트 부문(에버랜드) 관계자, 검암역 로열파크씨티 입주자대표 및 입주민들이 참석한 가운데 성황리에 마쳤다.

행사는 조경 리뉴얼 테이프 커팅식을 시작으로 감사패 전달과 로열 트레인 투어 순으로 진행됐으며 입주민들은 로열파크씨티의 품격과 가치 상승에 기여한 삼성물산 리조트 부문에 감사패를 전달했다.

검암역 로열파크씨티는 강남의 유명 재건축 아파트를 능가하는 최고가 조경으로 준공 당시 큰 화제를 모았다. 일반적으로 신도시 아파트의 조경 공사비가 평당 100만 원 이하이며 강남 최고가 재건축 아파트 조경 공사비는 원베일리(S사), 메이플자이(G사), 아크로리버파크(D사)가 평당 160~190만원 선이다.

국내 최초 조경 리뉴얼 사례로 단순히 노후 수목을 교체하는 수준이 아닌 세계 최초로 ‘5D 조경’ 개념을 도입해 조경을 현대적 감각으로 재해석했다. ‘5D 조경’은 시각, 청각, 후각, 촉각, 미각 등 오감을 자극하는 4D 조경에 시간(Time)의 흐름을 더한 것이다. 여기에 세계 최초로 멀칭 기법을 단지 전 구간에 적용해 수목의 생육 환경을 개선하고, 단지의 경관을 리뉴얼 시켰다.

또한 검암역 로열파크씨티의 아름다운 조경을 버드 아이뷰를 통해 입체적으로 감상할 수 있도록 ‘로열 트레인(Royal Train)’ 서비스를 도입했다. 현재 2대가 운행 중인 로열 트레인은 아름다운 로열파크베이의 조경을 감상하기 위해 시니어클럽, 장미정원, 제이드, 단풍길, 자연형 물길, 사파리 월드와 캐리비안 베이를 순환하는 노선으로 탑승 시 주변 산세와 어우러진 웅장한 풍광과 멋진 조경 속에서 마치 리조트에 온 듯한 여유로움을 느낄 수 있다.

DK아시아는 국내 최초로 삼성물산 리조트 부문에 검암역 로열파크씨티 4805세대 대단지 조경에 대한 일괄 지명 발주(NSC, Nominated Sub-Contractor) 진행했다. 일반적으로 아파트 조경은 관리 사무소에서 자체적으로 관리하는 것이 보통이지만 DK아시아만의 전문기술력(조경계획과 디자인)과 삼성물산 리조트 부문(특수목 조달 및 유지 관리)이 협업하여 국내 최고 수준의 조경 리뉴얼을 만들어 낼 수 있었다.

김정모 DK아시아 회장은 “이번 조경 리뉴얼을 통해 선보인 5D 조경은 시간의 흐름과 자연의 변화를 조경에 담아낸 세계 최초의 시도라는 점에서 의미가 크다.” 며 “명품 조경 조성을 통해 입주민의 특별한 자부심을 높이고, 지속적인 투자를 통해 대한민국 대표 하이엔드 주거 브랜드로서의 위상을 공고히 하기 위해 앞으로도 노력을 이어갈 것이다. 특히 아파트 조경은 일반적으로 3년 정도면 많은 부분이 훼손되는 등 관리가 쉽지 않기 때문에, DK아시아는 관리 사무소와는 별도로 국내 최초로 단지 가치 상승 및 브랜드 강화를 위해 지속적인 조경 리뉴얼을 이어 갈 예정” 이라고 말했다.

아울러 “로열파크씨티는 세계 최초로 선보인 5D 조경을 통해 전 세계적으로 80여 개 회원국이 가입된 조경 분야 세계 최고 권위의 세계조경가협회가 주관하는 2025 IFLA APR LA & LUMINARY AWARDS 에서 Honourable Mention을 수상하게 됐다.” 며 “이번 수상을 통해 DK아시아의 조경 역량이 세계적 수준임이 입증된 만큼 전 세계 조경 문화를 리딩 하는 것은 물론 검암역 로열파크씨티 가치 상승과 수도권 대장주 아파트를 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다.” 고 말했다.