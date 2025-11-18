현장 간편 리뷰·쿠폰 결제 즉시 제공 등 편의성 높여 연말까지 키워드 리뷰 이용 시 최대 500포인트 지급

[헤럴드경제=정호원 기자] 네이버페이가 오프라인 통합 단말기 ‘Npay 커넥트’를 정식 출시했다고 18일 밝혔다.

네이버페이는 지난 9월 ‘커넥트’ 베타 서비스를 시작한 이후 서울 및 수도권, 제주 지역의 일부 가맹점을 대상으로 필드 테스트 및 서비스 점검 절차를 거쳤다. 정식 출시로 현금·카드·QR·간편결제·NFC 뿐만 아니라 ▷안면인식 결제 서비스인 ‘페이스사인(Facesign)’결제 ▷결제 후 매장에서 즉시 키워드 리뷰 작성 ▷매장 발급 쿠폰 적용 ▷미니 키오스크 주문 등의 기능을 이용할 수 있게 됐다.

방문객들은 영수증 인증 없이 ‘커넥트’ 기기로 현장에서 간편하게 리뷰를 남길 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다. 결제 후 ‘커넥트’ 화면에 나타나는 QR로 네이버 로그인을 한 뒤, ‘키워드 리뷰’를 남길 수 있다. 연말까지 키워드 리뷰 기능 이용 시 건당 100포인트씩 하루 최대 500포인트를 지급하는 프로모션도 진행한다.

가맹점은 ‘커넥트’ 단말기 설치만으로 가맹점의 기존 포스 시스템과 직접 연동해 모든 기능을 활용할 수 있다. 네이버 검색이나 지도상에서만 제공할 수 있던 쿠폰 기능도 ‘커넥트’ 결제 즉시 제공할 수 있다. 네이버페이는 추후 ‘커넥트’ 이용 데이터를 기반으로 방문객 대상 타깃 마케팅이 가능한 고객관리(CRM) 기능도 제공할 예정이다.

Npay ‘커넥트’ 설치를 희망하는 매장은 네이버에서 ‘네이버페이 커넥트’를 검색하면 확인할 수 있는 홈페이지를 통해 제품에 대한 상세내용을 알아볼 수 있으며 전담 고객센터 문의도 가능하다.

이향철 Npay 페이서비스 책임리더는 “오프라인 가맹점은 ‘커넥트’를 통해 기존 네이버 검색과 지도를 통한 고객과의 연결을 더욱 확대해 매장 방문객에게 온-오프라인이 연동된 새로운 경험을 제공할 수 있다”며 “앞으로 ‘커넥트’를 통해 더 많은 가맹점들이 단골고객을 확보할 수 있도록 기능을 더욱 고도화하며 안정적인 서비스를 이어나갈 것”이라고 말했다.