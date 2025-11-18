국내 정책 수혜주·코스피200 ETF 투자 상품 목표수익률 6% 달성 시 채권 ETF로 전환

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크가 ‘목표전환형 펀드’를 출시펀드 해 서비스 상품 라인업을 강화했다고 18일 밝혔다.

목표전환형 펀드는 ‘목표전환 수익률’을 설정하고 운용 초기에는 주식 등 비교적 위험 자산 중심으로 운용하다가 수익률을 달성하면 채권 등 안전 자산으로 자동 전환해 운용하는 펀드다. 시장 상황에 따라 수익을 실현하면서도 리스크를 줄일 수 있어 최근 투자자들의 관심이 높다.

카카오뱅크가 이번에 선보이는 첫 번째 상품은 ‘정책수혜로 목표수익률 함께하기’ 펀드다. 국내 정책 수혜주와 코스피200 관련 주식 ETF에 운용자금의 50% 미만을 투자하며, 목표수익률 6% 달성 시 모든 자산이 채권 ETF로 전환돼 안정성을 보완한다. 단 금융투자상품은 투자 원금 손실 가능성이 있음에 유의해야 하며, 과거 운용실적이 미래 수익률을 보장하는 것은 아님을 참고해 투자해야 한다.

해당 상품은 11월 18일부터 27일까지 10일간 가입할 수 있다. 최소 가입금액은 30만원이다. 모집이 종료되는 28일부터 운용이 시작된다.

투자 고객은 펀드 화면에서 목표수익률 달성 여부와 운용 전환 단계 등을 실시간으로 확인할 수 있다. 또한 해지 시 카카오뱅크 계좌 또는 MMF박스로 해지 금액이 자동 입금되는 ‘자동출금 서비스’도 제공한다.

카카오뱅크는 “저금리 환경 속에서 고객에게 폭넓은 투자 선택지를 제공하기 위해 이번 상품을 선보였다”며 “앞으로도 쉽고 편리한 투자 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 서비스를 고도화해 나가겠다”고 말했다.