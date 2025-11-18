[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원시 곳곳에서 도시 개발의 활력이 늘고 있다. 도시의 역사가 오래된 만큼 해결이 요원하던 숙원 사업들이 차근차근 첫발을 내딛거나 순항하고 있기 때문이다. 발전이 더뎠던 서수원을 중심으로 미래 산업의 거점을 조성하고, 도심에 살고 있는 주민들의 재산권을 제한하던 규제가 완화돼 문화재 보존과 도시 재생이 상생하는 본보기를 만들고 있다. 숙원들이 해소된 수원시의 변화가 시작됐다.

수원시 혁신 거점될 개발 ‘시동’

‘수원 R&D 사이언스파크 사업’이 12년 만에 본궤도에 올랐다. 권선구 입북동 일대 최첨단 연구단지를 만드는 이 사업은 서수원 권역의 숙원이었다. 35만여㎡ 규모의 첨단 연구개발 클러스터를 조성한다는 목표로 지난 2013년 사업 계획이 시작됐다. 하지만 대부분이 그린벨트로 묶여 있어 해제를 추진하는 과정에 제동이 걸려 10년 가까이 헛바퀴를 돌고 있었다.

수원시는 지난 2021년 국토부에 사업신청서를 제출하며 사업을 재추진하기 시작했다. 2023년 말 성균관대와 업무협약을 체결하고 지역 주민을 대상으로 설명회를 진행하는 한편 관계 부처와의 협의를 본격화하는 등 그린벨트 해제를 위한 전환점도 마련했다. 다각도의 노력으로 행정절차 이행을 완료한 수원시는 결국 지난 4월11일 개발제한구역의 해제를 끌어 낼 수 있었다.

12년 만에 수원 R&D 사이언스파크 사업의 첫걸음을 뗀 수원시는 주민 의견 청취를 진행한 데 이어 연말까지 도시계획위원회 심의를 마무리할 계획이다. 도시개발사업 구역 지정 및 개발계획 수립해 내년에 착공까지 차질 없이 진행할 계획이다. 조성이 완료되면 수원 R&D 사이언스파크는 수원시의 미래 산업을 이끌 첨단 직주 근접 단지의 위용을 드러낼 전망이다.

내년에 착공하는 탑동 이노베이션밸리 역시 서수원 권역 발전 동력을 공급하기 위한 준비의 마무리 단계다. 탑동 일원 26만여㎡에 첨단 복합단지를 조성하는 탑동 이노베이션밸리는 원래 있던 공공기관이 지방으로 이전하면서 남겨진 유휴부지를 활용하기 위해 지난 2018년 사업이 구상됐다. 이후 2023년 시행자로 지정된 수원도시공사가 역점 사업으로 추진하면서 올해 초까지 여러 과정의 행정 절차 이행이 급물살을 탔다.

수원시와 수원도시공사는 탑동 이노베이션밸리 인허가 관련 주요 내용을 공유하고 다각적인 협력으로 우수한 기업을 유치하는 데 힘을 모으고 있다. 서울은 물론 인접 산업단지로 이어지는 교통 접근성이 좋고, 공항과 항만이 가까워 물류 경쟁력이 뛰어나다는 장점을 부각해 지식산업센터, 벤처기업집적시설, 소프트웨어진흥시설 등 한국형 실리콘밸리의 중심으로 만든다는 구상이다.

수원시는 수원 R&D 사이언스파크와 탑동 이노베이션밸리 사업을 성공적으로 추진한 이후 더 큰 미래를 구상하고 있다. 두 거점을 중심으로 수원 경제자유구역을 조성하고, 이를 발판으로 한국형 실리콘밸리를 조성하는 것이 그 목표다. 두 개발 사업이 미래 수원의 경제 발전 견인의 동력을 공급하는 구조다.

수원 경제자유구역은 경기경제자유구역 후보지 중 하나다. 수원 R&D 사이언스파크와 탑동 이노베이션밸리를 중심으로 3.24㎢ 규모에 반도체, 바이오, IT, AI 등 첨단과학 연구기업을 집중 유치한다는 계획으로 공모의 첫 관문을 통과했다. 내년도 산업통상자원부 심사를 거쳐 최종 지정될 수 있도록 제반 준비에 박차를 가하고 있다.

이를 위해 수원시는 지난 10월1일자로 경제자유구역추진단을 만들었다. 경제자유구역 지정을 성공적으로 이끌 전담 팀을 신설하고, 민선8기 역점적으로 설치·운영했던 기업유치단을 확대해 기업 유치와 경제자유구역 추진의 시너지를 도모한다. 나아가 자족형 경제복합도시로 나아가기 위해 총 9.9㎢까지 경제자유구역을 단계적으로 확대 조성한다는 구상이다.

구도심 환경 개선할 정비 ‘가속’

오랜 역사를 겪은 수원의 구도심 정비도 가속화되고 있다. 주민 중심으로 정비사업을 추진하려는 수원시의 의지에 각종 규제 완화와 국책사업 지정 호재까지 겹쳐 낙후된 주거 환경을 개선하는 기회가 곳곳에서 활력을 만들고 있다.

수원시는 최근 재개발·재건축 정비사업 후보지로 30개 구역을 선정해 발표했다. 지난해 9월 말부터 7개월간 수원지역 오래된 주택단지에서 재개발 20곳, 재건축 10곳이 요건을 갖춰 신청을 했고, 검토를 거쳐 후보지가 됐다. 재개발 후보지 중 3곳은 ‘입안제안형’이다. 입장이 다른 주민들간 숙의과정을 통해 5년 이내에 정비계획안을 제출해야 한다.

앞서 수원시는 지난해 7월 ‘2030 도시·주거환경정비 기본계획’을 변경하고 ‘수원시 도시 및 주거환경정비 조례’를 개정했다. 주거생활권계획을 바탕으로 주민이 정비 구역 지정을 요청할 수 있도록 ‘주민제안공모방식’을 도입한 것이 골자다. 수원시가 주도하던 정비사업을 18년만에 주민 주도형으로 대대적으로 변화시킨 첫 공모에서 30곳에 이르는 후보지가 호응한 셈이다.

특히 재개발 후보지 중 4곳은 처음으로 재개발의 희망을 품게 된 구역이다. (가칭) 우만1동, 지동 110-15번지 일원, 지동 475번지 일원, 월드컵1구역 등 우만동과 지동 구역이 후보지에 포함됐다. 수원화성 성곽에서 200~500m 구역 내에 있던 해당 후보지들은 ‘역사문화환경보존지역’ 내에 있어 재개발을 시도할 수 없던 곳들이다.

수원화성 성곽 외부 반경 500m까지 구역별로 건축물 높이가 규제됐던 이들 지역이 재개발 후보지가 된 것은 수원화성 주변 규제 완화가 큰 역할을 했다. 지난 2023년 12월 문화재청은 ‘사적 수원화성 역사문화환경보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정’을 고시했다. 수원시는 10여년간 꾸준하게 규제 완화를 건의하고, 규제 완화 협의를 요청해 최종 조정안을 끌어냈다. 덕분에 건축물 높이 제한이 없어진 해당 구역에서 재개발 사업이 추진되게 된 것이다.

오랫동안 표류했던 영화 문화관광지구 역시 새 희망으로 부풀었다. 지난 9월 도시재생혁신지구 국가시범지구로 선정돼 사업 추진에 청신호가 켜졌기 때문이다. ‘수원 영화 문화관광지구 도시개발사업’의 구역 지정 및 개발계획이 승인된 2004년 이후 역사문화환경보존지역 규제와 민간개발의 한계를 극복하려는 수원시의 노력이 20여년만에 결실을 맺었다.

현재 임시주차장으로 이용되고 있는 영화 도시재생 혁신지구는 관광과 숙박이 복합된 관광 거점으로 변신한다. 수원시는 최대 국비 250억원과 도비 50억원을 포함해 총 2천7억원이 투입해 2만여㎡ 면적에 글로벌 문화관광의 랜드마크를 만들겠다는 계획이다. 테마형 숙박시설과 로컬 브랜드숍을 갖춘 관광·상업 거점 공간, 수원화성 탐방 거점과 대규모 주차장을 갖춘 공공·문화 복합 공간 등이 도입된다.

이재준 수원특례시장은 “수원 R&D 사이언스파크와 탑동 이노베이션밸리 조성사업을 차질 없이 추진해 수원을 첨단과학연구도시로 만들겠다”며 “글로벌 문화관광 랜드마크로 만들 영화 도시재생 혁신지구는 물론 신속하게 재개발·재건축 정비사업이 추진되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.