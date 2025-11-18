내달 1일까지 할인행사 진행

[헤럴드경제=박연수 기자] 이마트가 ‘난방·방한용품 기획전’을 통해 전기매트, 히터, 방한의류 등을 할인한다고 18일 밝혔다.

내달 1일까지 겨울맞이 난방가전들을 최대 30% 싸게 판매한다. 대표적으로 ‘3H한일온열기 탄소 전기요(싱글)’는 정상가 8만9000원에서 5만9000원으로 할인한다.

오는 20일부터는 행사 상품을 추가로 선보인다. ‘신일 극세사 전기방석(3인용)’을 행사가 4만4900원에, 24시간 타이머 기능을 갖춘 저소음 ‘블랙앤데커 스마트 온도조절 히터’는 2만원 할인된 12만9000원에 구매할 수 있다.

겨울 의류와 방한용품 할인도 준비했다. 이마트 패션 PB(자체브랜드) ‘데이즈 겨울니트, 티셔츠 전품목’을 행사카드 구매 시 30% 할인 판매한다.

아이들을 위한 캐릭터 모자, 귀마개 등 방한 잡화류는 2매 이상 구매 시 30% 저렴한 가격에 판매한다.

정찬호 이마트 소형가전 바이어는 “본격적인 겨울 한파를 앞두고 난방용품을 찾는 고객들이 늘고 있다”며 “고물가 속 난방용품 할인 행사를 통해 고객들이 합리적인 가격에 따뜻한 연말을 보낼 수 있도록 행사를 준비했다”고 말했다.