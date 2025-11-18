17일 이-조 사제대결서 불계승 역대 최초 2000승도 가시권

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘돌부처’ 이창호 9단이 한국 통산 최다승 기록을 눈앞에 뒀다.

이 9단은 17일 경상남도 사천시 항공우주과학관에서 열린 ‘2025 사천 방문의 해, SPECIAL MATCH’에서 ‘스승’ 조훈현 9단에게 173수 만에 흑 불계승을 거뒀다.

흑을 잡은 이 9단은 좌변 전투에서 실수를 저질러 불리했지만, 우변 전투에서 만회하며 형세를 뒤집었다. 전매특허 같은 끝내기로 마무리에서도 우세를 유지했다.

이날 승리로 이 9단은 통산 1967승(1무 814패)를 기록했다. 이 9단은 조 9단과 상대 전적에서도 197승 119패로 앞섰다.

이날 맞대결한 스승 조 9단이 보유중인 국내 최다승 기록인 1968승(9무 850패)에 1승 차로 다가섰다. 2승만 더 쌓으면 기록을 경신한다.

이처럼 한국 바둑 최다승 기록을 갈아치우는 것은 물론 역대 최초 2000승 달성도 가시권에 들어갔다.

1986년 8월 프로 입단한 이 9단은 2000년 10월 1000승(상대 안조영 6단), 2010년 1월 1500승(상대 최철한 9단)을 각각 달성했다.

이 9단은 대국 후 “초반에 모양이 좋지 않아 불리하다고 생각했는데, 운 좋게 승리할 수 있었다”며 “짧은 기간이었지만 오랜만에 사천을 방문해서 좋은 기운 많이 받은 것 같다”고 말했다.