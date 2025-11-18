색연필, 물감, 조개껍질 등으로 제작한 장애인 회화 작품 55점 19일 오후 4시부터 23일 오후 1시까지 강서아트리움서 전시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 ‘계절별 장애인식개선사업’의 일환으로 강서아트리움(가로공원로 195) 갤러리에서 전시회를 개최한다.

구는 장애에 대한 긍정적 인식을 확산, 예술로 장애인과 비장애인의 마음을 잇기 위해 ‘함께 이음展’ 회화 전시회를 마련했다.

전시는 19일 오후 4시 개막식을 시작으로 23일 오후 1시까지 진행된다.

이번 행사에는 지역장애인이 제작한 예술 작품 총 55점이 전시된다. 전시회 관람은 무료다.

개막식은 모래를 활용해 장애인식 개선 메시지를 전하는 ‘샌드아트 공연’으로 문을 연다. 이어 4인조 앙상블 팀 ‘위드월드’가 바이올린, 플루트, 클라리넷 공연으로 ‘마법의 성’과 ‘당신은 사랑받기 위해 태어난 사람’을 연주하며 축하공연을 선보인다.

지역장애인들은 수채색연필, 아크릴물감, 조개껍질, 면봉, 반짝이풀 등 다양한 재료를 활용해 자신만의 방식으로 세상을 표현하며, 따뜻하고 진솔한 메시지를 담은 회화 작품을 전시할 예정이다.

전시 작품은 계절의 변화, 일상 속 소중한 순간, 내면의 아름다움을 비롯해 다채로운 주제로 구성된다.

특히, 한화석 작가의 작품 5점도 함께 전시된다. 한 작가는 장소, 사람, 동물의 모습을 선으로 표현하는 독특한 화법으로 주목받고 있으며, 사회복지법인 기쁜우리복지관 주관 공모전에서 금상을 수상한 바 있다.

구는 장애인과 가족을 대상으로 계절별 인식개선 사업을 꾸준히 추진해왔다. 봄에는 호박나이트에서 신나는 ‘오! 댄스데이’를, 여름에는 서울물재생체험관에서 물과 환경의 중요성을 체험하는 프로그램을 운영했다.

가을에는 ‘제22회 장애인어울림한마당’을 열어 장애인과 비장애인 980여 명이 함께 소통하는 시간을 가졌다.

이번 전시회는 한 해를 마무리하는 겨울, 지역장애인들이 정성껏 준비한 작품을 선보이는 올해 마지막 사업으로 마련됐다.

진교훈 강서구청장은 “이번 전시는 장애인분들의 진정성 있는 표현과 삶의 이야기를 지역사회와 나누는 뜻깊은 자리”라며 “예술을 통해 서로를 이해하고 연결하는 포용의 문화가 확산되길 바란다”고 말했다.