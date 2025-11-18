[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대 대학일자리플러스센터는 지난 13일 지역 취업 지원체계 구축을 위한 ‘DCU 대학일자리플러스센터 청년취업매칭단’ 위촉 및 정기회의를 열었다.

대구가톨릭대는 고용노동부 4개 사업(대학일자리플러스센터 사업(거점형), 졸업생 특화 프로그램, 재학생 맞춤형 고용서비스 사업, 고교생 맞춤형 고용서비스 사업)의 안정적인 운영과 지역 내 협업 체계 구축을 위해 경북산업직업전문학교, 대경ICT산업협회, 대구경북고용복지연구원, 대구경북기계협동조합, 대구시 동구청년센터, 영천상공회의소, 영천시 취업지원센터 등 7개 기관 관계자를 ‘DCU 청년취업매칭단’으로 위촉했다.

DCU 청년취업매칭단은 이날 회의에서 각 사업의 추진 현황을 공유하고 청년 대상 취업 지원 프로그램 활성화 방안과 운영 개선 과제를 논의했다.

대학일자리플러스센터는 청년취업매칭단 운영을 통해 대학과 지역 취업 유관 기관 간 연계를 강화하고 지역 청년을 대상으로 한 맞춤형 취업 지원 모델을 확대해 나갈 계획이다.

앞으로도 매칭단 참여 기관을 단계적으로 넓혀 구인난, 일자리 미스매치 등 지역 고용 현안에 공동으로 대응하는 협력 기반을 마련해 나갈 예정이다.

대구가톨릭대 김기성 대학일자리플러스센터장은 “DCU 청년취업매칭단 활동을 통해 지역사회와 지역 청년 일자리 문제를 함께 해결하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.