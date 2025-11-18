[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 ‘제125주년 독도의 날’을 기념해 고객, 관계자 등 30여명이 2박3일간 진행한 독도 탐방행사를 성료했다고 18일 밝혔다.

지난 13일부터 15일까지 실시한 올해 행사는 경북 울릉도와 독도 일원에서 진행됐으며 iM뱅크의 시중은행 전환 1주년을 기념하기 위해 개최한 ‘함께 지키는 독도, 함께하는 iM뱅크’ 이벤트 당첨 고객과 함께해 특별한 시간이 됐다.

예금 신규고객 대상 추첨을 실시해 ‘2025 iM 독도 탐방대’로 선발된 고객들이 참석했으며 디지털 비대면 금융 서비스와 사회공헌 활동을 결합한 행사로 기업의 공공가치 실현을 위한 기획의 일환으로 진행됐다.

탐방 일정은 독도 방문을 시작으로 독도 등대관리직원 후원금 전달식, 미니 독도 골든벨, 명예 가맹점 현판식으로 이어졌다.

특히 독도 방문 시에는 등대관리직원을 만나 직접 후원금을 전달하며 오랜만에 재개된 독도 탐방 행사에 더욱 특별한 의미를 더했다.

고객과 함께 우리 땅 독도의 역사와 의미를 직접 체험하며 독도 수호의 의지를 되새기위해 특별한 게스트가 동행했는데 독도 전문가로 잘 알려진 세종대 호사카 유지 교수가 함께했다.

호사카 유지 교수는 현장에서 독도의 지리적 특성과 역사적 가치, 일본의 영유권 주장에 대한 대응 논리 등을 설명해 독도를 보다 깊이 이해하는 뜻 깊은 시간을 가졌다.

iM뱅크의 독도사랑 활동은 2001년 국내 최초 사이버 독도 지점 개점을 시작으로 꾸준히 이어져 왔다.

2010년대부터는 고객과 함께하는 독도탐방, 독도사랑 골든벨, 독도 등대 및 경비대 후원금 전달 등 다양한 형태로 독도 수호 활동을 지속해왔다.

iM뱅크 관계자는 “올해 독도탐방 행사는 코로나 19 확산 이후 잠정 중단됐던 독도 탐방 행사가 다시 재개된 것“이라며 ”iM뱅크는 앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 통해 금융의 힘으로 독도 수호와 상생의 가치를 확산시키겠다“고 말했다.