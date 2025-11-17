[헤럴드경제(아부다비)=서영상 기자] 이재명 대통령이 17일(현지시각) 아랍에미레이트(UAE) 수도 아부다비 왕립공항에 도착했다.

남아프리카공화국에서 열리는 주요 7개국(G20) 정상회의 참석차 출국한 이 대통령은 앞서 UAE에서 2박 3일 일정을 마치고 이집트를 거쳐 남아공을 방문한 뒤 튀르키예를 거쳐 7박 10일간의 일정을 마치고 귀국한다.

이 대통령이 탄 공군1호기가 UAE 상공에 진입하자 UAE 측은 국빈 방문에 대한 예우 차원에서 전투기 4대로 호위비행을 제공하기도 했다.

이 대통령은 국빈자격으로 UAE를 방문해 ‘모하메드 빈 자이드 알 나흐얀’ UAE 대통령과의 정상회담에도 나선다.

UAE는 중동국가 중 유일하게 한국과 특별 전략적 동반자 관계를 맺고 있는 핵심 협력국으로서 국방.방산, 원전, 에너지 등 분야에 있어 양국 관계를 더욱 강화해 나갈 예정이다.

UAE 방문 마지막 날에는 우리나라 기업인들도 참석하는 한-UAE 비즈니스 라운테이블을 열고 양국 경제인들과 경제 협력 방안도 심층적으로 논의한다는 계획이다.