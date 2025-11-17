10편 라이브 콘텐츠 공개 ‘같이볼래?’ 시리즈…2025 MAMA 어워즈 등

[헤럴드경제=안세연 기자] 가수 임영웅의 ‘IM HERO 투어 2025’의 마지막 공연을 티빙이 독점 생중계한다.

티빙은 이달부터 연말까지 독점 콘서트와 e스포츠, 크리에이터 콘텐츠 등 총 10편의 라이브 라인업을 17일 공개했다.

이들 라이브 콘텐츠는 별도의 이용권 구독 없이 온라인 회원 가입만으로 누구나 무료로 즐길 수 있다.

유명 크리에이터와 함께 콘텐츠를 관람하는 ‘같이볼래?’는 지난달 침착맨과 함께 진행한 ‘귀멸의 칼날 같이볼래?’ 10시간 정주행 라이브의 인기에 힘입어 오는 22일 ‘귀멸의 칼날: 무한열차편’, 내달 13일 ‘귀멸의 칼날: 환락의 거리편’을 침착맨 등과 함께 시청한다.

리얼리티 예능 ‘환승연애’도 지난 8일 MC 이용진, 유라와 함께 ‘’환승연애 4 하이라이트 같이볼래?‘를 진행한 데 이어 다음달 5일 두번째 라이브 방송을 한다.

글로벌 K-팝 시상식 ‘2025 MAMA 어워즈’는 오는 28, 29일 양일간 생중계로 볼 수 있다. 30일에는 가수 임영웅의 ‘IM HERO 투어 2025’의 마지막 공연을 독점 생중계한다.

이보다 앞서 20일에는 유병재가 진행하는 ‘스몰토크를 멈추면 안 돼!’ 라이브가 첫선을 보인다. 내달 8일에는 넉살과 함께하는 티빙 독점 라이브 콘텐츠도 공개된다.

e-스포츠 라이브도 마련됐다. 오는 29일 2025년 롤드컵 우승팀 T1을 초대해 ‘레드불 리그 오브 잇츠 오운’을, 다음달 27, 28일에는 롤(리그 오브 레전드), 발로란트 마니아들을 위한 ‘레드불 PC방 테이크 오버’를 국내 OTT 최초로 생중계한다.

티빙 관계자는 “티빙은 국내 OTT 중 유일하게 다채로운 라이브를 통해 화제의 크리에이터와 인기 IP(지식재산권)의 확장을 꾀하며 이용자 시청 경험 만족도를 끌어올리고 있다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 더욱 풍성한 라인업으로 이용자에게 차원이 다른 몰입도를 선사하며 소통하는 경험형 OTT로의 입지를 확고히 할 것“이라고 말했다.