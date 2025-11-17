[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 카리브해 지역에 ‘세계 최강’ 항공모함(항모)을 배치하며 군사적 압박 수위를 높이는 가운데 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 지지자들과 존 레넌의 ‘이매진’(Imagine)을 합창하며 국제사회의 이목을 끌고 있다.

마두로 대통령은 16일(현지시간) 자신의 틱톡 계정에 청중과 함께 이매진을 부르는 모습을 담은 1분 13초 분량 동영상을 올렸다. 베네수엘라 정부 당국은 서방 국가에 본사를 둔 소셜미디어 플랫폼 대신 러시아 출신 파벨 두로프의 텔레그램과 중국의 동영상 플랫폼 틱톡 등을 소통 창구로 활용하고 있다.

영상에서 마두로 대통령은 행사장 스피커에서 흘러나오는 이매진 노래에 맞춰 손가락을 ‘브이’(V)를 만들거나 박수로 박자를 맞추는 등 사람들과 호응하는 모습도 연출한다.

그는 “정말 아름다운 노래이며, 모든 시대에 영감을 주는 찬가”라며 “젊은이들은 이 노랫말을 한 번씩 찾아봐야 한다”고 말하기도 했다.

베네수엘라 친(親)정부 언론인 일간 엘우니베르살 보도를 보면 마두로 대통령은 전날 수도 카라카스 동쪽 인구 밀집 지역인 미란다주(州) 페타레에서 대중 행사를 했다. 동영상도 전날 행사 상황을 촬영된 것으로 보인다. 이날 이매진을 합창한 마두로 대통령은 연설에서 “카리브해와 남미에서의 영원한 전쟁은 없어야 한다는 점을 미국 국민에게 호소한다”며 “우리는 신의 이름으로 베네수엘라에 영원한 평화를 자리 잡게 할 것”이라고 강조했다.

베네수엘라 정상은 카리브해 지역에서 고조되는 군사적 긴장 상태에 대한 ‘책임’을 트럼프 미 행정부에 돌리며 항전 의지를 다지는 한편 국제 사회에 미군 철수를 위한 대안 모색을 호소하고 있다.

마두로 대통령이 평화와 관용을 촉구하는 내용으로 알려진 ‘이매진’ 합창을 지지자에게 유도한 것도 이런 맥락에서 나온 것으로 관측된다. 트럼프 정부는 마두로 대통령 축출까지 노리고 있다는 관측을 낳게 하는 고강도 압박을 이어가고 있다.

마두로 당황한 이유, 트럼프와 무슨 일 있길래?

트럼프 행정부는 ‘마약과의 전쟁’을 내세워 카리브해 지역의 미군 전력을 증강하며 베네수엘라를 정면 겨냥하고 있다. 최근에는 미군의 베네수엘라 본토 타격 가능성도 거론된다. 트럼프 정부는 마두로 대통령을 베네수엘라 기반 국제 마약 밀매 범죄조직 우두머리라고 주장한다.

이에 앞서 미 국무부는 베네수엘라 기반 범죄 조직인 ‘카르텔 데로스 솔레스’(태양 카르텔·이하 솔레스)를 마두로 대통령이 이끄는 것으로 지목하면서 외국테러조직(FTO) 지정을 예고했다.

마코 루비오 미 국무장관은 발표한 성명에서 “베네수엘라 기반의 솔레스는 니콜라스 마두로와 베네수엘라의 군대와 정보기관, 입법부, 사법부를 부패시킨 마두로 정권의 고위직들이 이끌고 있다”면서 마두로 대통령을 직접 겨냥했다.

이는 곧 마두로 대통령의 자산과 금융거래를 표적으로 삼을 수 있음을 의미한다. 트럼프 대통령은 이와 관련해 “그렇게 할 수 있는 권한이 우리에게 있지만, 실행하겠다고 말한 적은 없다”고 설명했다.

미 방송 CNN에 따르면 트럼프 대통령은 미 중앙정보국(CIA)의 베네수엘라 작전을 승인했고, 최근 며칠간 군사적 공격 가능성을 포함한 향후 대응방안에 대해 브리핑을 받았다.

이날도 미군은 마약을 운반중으로 의심되는 소형 선박을 또 격침했다. 미 해군은 또 전날 ‘제럴드 R. 포드 항모’ 공보실 명의 보도자료를 통해 “세계 최대 포드 항모가 이끄는 항모전단이 이날 카리브해에 진입했다”고 밝히면서, 그 배경으로 “초국가 범죄조직(TCO) 해체 및 마약 테러 대응 명령 지원”이라고 부연했다.

트럼프 대통령은 지난 14일 베네수엘라에 대한 미군의 군사작전 임박설에 “어느 정도 결심을 했다”고 말한 데 이어 16일에는 마두로 대통령과 대화를 할 수도 있다고 언급하는 등 긴장 속 신경전을 이어가고 있다. 석유 수출길 차단을 비롯한 일련의 경제 제재를 유지하면서 베네수엘라 연안 인근에서 여러 차례 ‘마약 운반선’이라고 판단한 선박을 향한 공격을 수행해 80명 안팎을 숨지게 했다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다 웨스트팜비치 공항에서 워싱턴DC로 돌아가는 에어포스원(대통령전용기) 탑승에 앞서 취재진과 만나 “마두로와 대화를 할 수 있다. 결과가 어떻게 나올 지 지켜볼 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령의 이같은 발언은 미국이 베네수엘라에 대한 압박 강도를 최대치로 끌어올린 가운데 나온 것이어서 비상한 관심을 끌고 있다. 군사적 공격 뿐 아니라 외교적 해결이 가능하다는 점을 시사했기 때문이다.

마두로 축출하면 문제가 해결될까

다만 마두로 정권이 미국에 의해 축출되더라도 이후 정국이 혼란에 빠질 것이란 전망이 나온다. 이날 미국 CNN 방송은 전문가들을 인용해 미국의 군사 작전으로 마두로가 망명하거나 살해된다면 베네수엘라에서는 군사 쿠데타가 발생하거나 마두로와 비슷한 또 다른 독재자가 등장할 가능성이 있다고 지적했다.

특히 전문가들은 마두로와 같은 또 다른 ‘차베스주의자’가 권력을 장악해 베네수엘라를 더 가혹한 통치 아래 둘 수 있다고 관측했다. 차베스주의는 우고 차베스 전 베네수엘라 대통령의 정치 노선으로, 좌파 사회주의·반미 성향을 띤다. 미국 조지타운 아메리카스 연구소의 후안 곤살레스는 “마두로는 ‘나를 제거하고 싶나. 그러면 상황이 나아질 것으로 보나’라고 말했는데, 이는 생각해볼 만한 지점”이라며 “마두로는 차베스주의자 중 온건파”라고 짚었다.

일각에선 군부가 권력을 장악할 수 있다고도 내다봤다. 특히 베네수엘라 군부와 정부 친위 단체, 마두로 정권과 연계된 범죄 조직 등이 야권 인사들에게 적대적으로 나올 수 있어 이를 경계해야 한단 것이 전문가들의 지적이다. 나아가 미국의 축출 움직임에 마두로가 먼저 도발에 나설 수 있다는 우려도 나온다.