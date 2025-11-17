- 오프라 윈프리, 스눕 독 등 할리우드 스타들도 즐겨 찾는 86년 전통의 핫도그 명소

[헤럴드경제=김태열 선임기자] 1939년 미국 LA에서 시작해 할리우드 명소로 자리 잡은 미국 대표 핫도그 브랜드 ‘핑크스 핫도그(Pink’s Hot Dogs)’가 오는 11월 25일 국내 첫 매장을 오픈하며 한국 상륙을 공식화했다.

‘핑크스 핫도그’는 ‘더현대 서울’에 국내 1호점을 오픈하며, LA 본점의 정통 레시피를 그대로 구현한 오리지널 핫도그와 함께 한국 고객의 입맛을 사로잡을 국내 단독 메뉴도 선보일 예정이다

‘핑크스 핫도그’는 1939년 폴과 베티 핑크(Paul & Betty Pink) 부부가 할리우드 거리의 작은 푸드카트에서 칠리 도그 하나로 시작한 핫도그 브랜드다. 따뜻한 번 위에 큼직한 소시지, 머스터드, 양파, 그리고 진한 칠리를 듬뿍 얹은 레시피로 입소문을 타며 할리우드 스타들도 줄 서서 찾는 LA 랜드마크로 자리 잡았다.

핑크스 핫도그가 86년 동안 꾸준히 사랑받은 이유는 초창기부터 이어온 오리지널 레시피를 그대로 지켜오며 변함없는 맛을 유지해왔기 때문이다. 진하고 깊은 풍미의 정통 아메리칸 핫도그는 핑크스를 상징하는 아이콘으로 자리 잡았다.

국내에서도 골프선수 박세리가 KBS2 ‘팝업상륙작전’ 방송을 통해 “이게 진짜 미국 핫도그”, “맛이 확실히 다르다”라며 핑크스 핫도그를 극찬한 바 있다.

핑크스 핫도그 브랜드 관계자는 “핑크스 핫도그를 단순한 핫도그 매장이 아닌, LA의 감성과 즐거움을 동시에 느낄 수 있는 공간으로 선 보일 예정”이라며, “핑크스의 정통 레시피를 그대로 재현한 오리지널 맛과 함께, 한국에서만 만나볼 수 있는 국내 단독 메뉴를 통해 미식의 즐거움을 전할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 핑크스 핫도그는 국내 첫 매장 오픈을 기념해 방문 고객을 대상으로 다양한 프로모션을 진행할 예정이다. 자세한 내용은 핑크스 핫도그 공식 인스타그램(@pinkshotdogs_kr)을 통해 확인할 수 있다.

핫도그를 넘어 글로벌 푸드 트렌드로 자리 잡은 ‘핑크스 핫도그’의 국내 진출이, 새로운 미국 오리지널 브랜드 열풍의 신호탄이 될지 관심이 모이고 있다.