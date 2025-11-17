관리·운영 계획 등 사업 전반 점검 김덕현 군수 “더욱 완성도 높은 공간으로 가꾸겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)은 경기도의회 의원들이 지난 13일 행정사무감사의 일환으로 연천군 중면 삼곶리 일원에 조성된 ‘임진강 댑싸리 정원’을 방문했다고 17일 밝혔다.

이날 현장에는 김덕현 군수와 류호국 부군수, 그리고 관계 공무원들이 함께해 조성 경과를 살펴보고 관리·운영 계획 등을 중심으로 사업 전반을 점검했으며, 향후 발전 방향과 접경지역의 관광 활성화 방안을 논의했다.

임진강 댑싸리 정원은 임진강변의 자연경관을 기반으로 평화·생태·예술 요소를 조화롭게 담아낸 공간으로 가을철 붉게 물든 풍경은 연천의 대표 명소로 자리매김하고 있다.

도의회 의원들은 현장을 둘러본 뒤 “자연과 평화의 상징성이 조화를 이뤄 발전 가능성이 크다”며, “지역경제 활성화와 주민참여 확대에 기여하는 공간으로 자리매김하길 기대한다”고 했다. 또한 이러한 방향성이 실현될 수 있도록 도 차원의 협력 필요성도 함께 강조했다.

김덕현 군수는 “의회에서 사업 현장을 직접 확인해 준 만큼, 더욱 완성도 높은 공간으로 가꾸겠다”며 “중면 지역이 단순한 경관지대를 넘어 남북 분단의 상징성과 생태적 가치를 함께 담는 지역 명소로 자리 잡을 수 있도록 추진하겠다”고 밝혔다.

연천군은 향후 댑싸리 정원의 국가정원 지정을 추진하고, DMZ와 유네스코 생태관광 브랜드와 연계해 세계적인 관광지로 도약토록 할 계획이다.