박민영, 김예지 비난…“눈 불편한 것 말곤 기득권”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 17일 ‘장애인을 너무 많이 할당해 문제’라고 발언한 박민영 미디어대변인에게 엄중 경고했다.

국민의힘은 이날 “금일 장 대표는 박 대변인 보도와 관련 당사자에게 엄중 경고했고, 대변인단을 포함한 당직자 전원에게 언행에 각별히 유의할 것을 당부했다”고 밝혔다.

앞서 박 대변인은 지난 12일 한 유튜브 방송에서 시각 장애인이면서 비례대표 재선인 같은 당 김예지 의원을 향해 ‘눈이 불편한 거 말고는 기득권이다’, ‘피해 의식으로 똘똘 뭉쳐 있다’고 말했다.

박 대변인은 김 의원이 당론을 가장 많이 어겼고 의원직 유지를 위해 탈당 대신 제명을 요구한다고 주장하며 ‘쌍욕이 안 나올 수가 없다’, ‘사람 같지도 않은 사람들을 데려와 공천 준 거’라고도 비난했다.

박 대변인은 페이스북을 통해 ‘장애인 할당이 많다’는 것은 국회 전체가 아니라 국민의힘 비례대표 당선권에 한정한 얘기였다고 해명하며 일부 과격하게 들릴 수 있는 표현들에 대해서는 사과한다고 밝혔다.

아울러 같은 사태가 재발하지 않도록 각별히 유의하겠다고도 덧붙였다.