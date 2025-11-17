“발표 직전까지 미측의 요청으로 협의”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 한미가 관세·통상 협상 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 최종 문안을 막판에 수정했다는 의혹과 관련해 외교부는 17일 “최종 문안이 수정된 사실은 없다”고 밝혔다.

외교부 관계자는 이날 “(팩트시트) 발표 직전까지 미측의 요청으로 협의는 있었지만 최종 문안이 수정된 사실은 없다”고 했다.

앞서 일각에선 원자력 협정 개정 논의에 이어 한국의 핵추진 잠수함(핵잠) 건조 계획도 추진되는 것과 관련해 미국 측의 의구심으로 문안이 바뀌었다는 주장이 제기됐다.

하지만 애초 한미는 지난 8월부터 워싱턴에서 열린 정상회담에서 원자력 협정 개정을 결과물에 명시하자는 의견에 동의했고, 이에 따라 지난 14일 팩트시트에서 “123협정(한미 원자력 협정)에 부합하고 미국의 법적 요건을 준수하는 범위 내에서 한국의 민간 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리로 이어질 절차를 지지한다”고 합의했다는 설명이다.

정부는 팩트시트가 발표된 만큼 향후 원자력 협정 개정 논의를 이어갈 전망이다.