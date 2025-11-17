관영언론 차이나데일리 “오키나와 일본 아니다” 보도 중화권 매체들 잇따라 인용 보도...대만 언급에 ‘맞불’

[헤럴드경제=도현정 기자]중국과 일본이 대만 문제를 둘러싸고 대치하는 가운데, 중국 언론들이 오키나와는 일본이 아니라는 주장을 보도해 눈길을 끌고 있다.

중국 공산당 중앙선전부 소유인 관영언론 차이나데일리는 지난 15일(현지시간) 오키나와를 방문해 현지인과 인터뷰한 영상 등을 올리며 “류큐(琉球, 오키나와의 옛 이름)는 일본이 아니다”라 보도했다.

오키나와 출신 음악가이자 영화감독, 평화 활동가인 로버트 가지와라는 인터뷰에서 “1879년 일본은 류큐를 침략해 합병한 뒤 오키나와현으로 강제 개칭했고, 이는 류큐 식민지화의 시작이었다”고 전했다. 가지와라는 “우리는 일본과는 별개의 고유한 문화·역사·언어·가치관·신념·정체성을 갖고 있다”며 일본의 일부가 아님을 강조했다.

그는 아울러 다카이치 총리가 대만 유사시 집단 자위권을 발동할 수 있다는 발언을 해, 중국과의 긴장이 고조되는 상황을 들어 “중국과 일본 간에 전쟁이 나면 류큐에 주둔하는 일본군이 주요 공격 대상이 돼 류큐에 큰 재앙을 초래할 것”이라 우려했다.

이 같은 보도는 차이나데일리를 시작으로 홍콩 명보 등 중화권 매체들이 이를 인용해 후속 보도하면서17일까지도 화제가 이어졌다.

이번 보도는 중국이 오키나와에 대한 종주권을 일본에 강제로 빼앗겼다는 것을 지적하기 위해 오키나와와 일본이 무관한 지역이었다는 점을 강조한 것으로 보인다. 중국은 류큐가 독립 왕국이었고, 명·청(明·淸) 시기 중국의 번속국(藩屬國, 조공국)이었지만 1879년 일본에 강제 합병됐다고 주장해왔다. 일본이 류큐를 합병해 오키나와(沖繩)로 개칭한 뒤에도 청 조정은 이를 승인하지 않았지만, 청일전쟁에 패했기 때문에 일본을 상대로 류큐의 주권을 따질 수 없는 입장이 됐다는게 중국의 주장이다.

중국은 이전에도 센카쿠열도(중국명 댜오위다오) 등 동중국해 문제로 일본과 갈등이 깊어질 때 오키나와의 위상을 짚어왔다. 대만 문제와 마찬가지로 양국이 부딪히는 대표적인 ‘레퍼토리’인 셈이다.

실제 지난 2023년 6월 1일 시진핑 중국 국가주석은 중국 고적 보관소인 국가판본관을 찾아 오키나와 사신록에 대한 설명을 듣고 “과거 푸젠성과 오키나와의 교류 역사가 깊다”고 발언하기도 했다.