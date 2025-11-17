[헤럴드경제=임세준 기자] 윤철민(가운데) 파라타항공 대표이사가 17일 인천국제공항 1터미널에서 열린 인천-나리타 신규 취항식에서 임직원들과 기념 촬영을 하고 있다.

파라타항공은 이날 인천-나리타 노선을 시작으로 첫 국제선 운항을 시작했다.