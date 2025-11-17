소상공인 상생 및 지원 기여

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오페이는 소상공인 상생 캠페인 ‘오래오래 함께가게’가 소상공인 사업 활성화에 기여한 공로를 인정받아 소상공인시장진흥공단 이사장 표창을 수상했다고 17일 밝혔다. 이 표창은 소상공인시장진흥공단이 소상공인과의 상생 및 지원에 기여한 기업과 단체에 수여한다.

‘오래오래 함께가게’는 카카오페이가 함께일하는재단과 함께 2023년부터 전개하고 있는 대표적인 소상공인 상생 캠페인이다. 코로나 이후 판로 확보에 어려움을 겪는 소상공인을 지원하기 위해 캠페인과 기금을 조성한 것을 계기로 시작됐다.

대표적으로 소상공인의 온·오프라인 판로 지원에 나서고 있다. 2023년부터 매년 ‘오래오래 함께가게’ 팝업스토어를 운영해 왔으며 지난해 6월에는 소상공인 브랜드 전용 온라인몰을 구축해 소상공인의 판로 확장을 지원하고 있다. 올해에도 판교 현대백화점, 여의도 IFC몰, 성수동 등 유동인구가 많은 주요 백화점 및 인기 상권에서 팝업스토어를 열었다. 지금까지 총 9회의 오프라인 팝업스토어 및 온라인몰을 운영하며 264개 소상공인 브랜드와 약 25만 명의 소비자를 연결하는 성과를 거뒀다.

이번 수상은 카카오페이가 소상공인의 판로 개척에 따르는 경제적·시간적 부담을 최소화하기 위해 오프라인 팝업스토어 및 온라인몰 입점 수수료를 전액 무료로 지원하고, 전문 MD가 상주하며 판매를 대행하는 등 실질적인 혜택을 제공해 왔다는 점이 좋은 평가를 받았다.

카카오페이는 소상공인의 경영 역량을 강화하고 자생력을 높이는 프로그램도 병행하고 있다. 세무·회계 등 필수 금융 교육부터 브랜딩·콘텐츠 마케팅 교육까지 사업역량강화 교육을 지원한다. 팝업스토어 종료 이후에도 소상공인 브랜드가 자력으로 판로를 확대해 나갈 수 있도록 브랜드 홍보에 도움을 주고 있다. ‘오래오래 함께가게’ 캠페인 영상 제작 시 참여 소상공인의 상품 노출과 출연 기회를 제공하고, 소상공인 브랜드의 스토리를 깊이 있게 다루는 ‘오래인터뷰’ 콘텐츠 제작을 지원한다. 팝업스토어 및 온라인몰 입점 상품의 매력을 알리는 SNS 큐레이션 콘텐츠 제작과 광고 지원을 이어가고 있다.

이윤근 카카오페이 ESG협의체장은 “소상공인과 함께 지속가능한 성장을 도모하고자 한 ‘오래오래 함께가게’ 캠페인의 진정성과 노력이 이번 표창을 통해 인정받게 되어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 일회성 지원이 아닌 소상공인들이 자생력을 갖추고 꾸준히 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 다방면의 실질적인 지원을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.