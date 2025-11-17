[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 17일 오전 롯데백화점 노원점 앞 광장에서 열린 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 노원구 사랑의 온도탑 제막식 행사에 참석했다.

제막식은 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업의 시작을 알리고, 주민들의 자발적인 참여를 유도해 나눔과 기부 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

사랑의 온도탑은 가로 1.5m, 세로 4.65m 크기의 LED 조형물로, 목표 모금액의 1%인 2500만 원이 모일 때마다 온도가 1도씩 상승한다. 모금 목표액은 약 25억 원이며, 모금 활동은 내년 2월 14일까지 진행된다.

이날 행사에서는 오승록 노원구청장을 비롯해 시‧구의원, 우수기부자, 사업 협력자 등 100여 명이 참석한 가운데 ▲축사 ▲1호 기부 전달식 ▲홍보대사 위촉장 수여 ▲제막식 및 기념촬영 ▲기부 릴레이 퍼포먼스 순으로 진행됐다.

특히 에스비글로벌헬스케어 이상봉 회장과 이승현 대표가 1호 기부자로 참여해 2억 9천만 원을 전달하며 사랑의 온도탑 모금 시작을 알렸다.

또 올해 홍보대사로는 가수 김소연을 비롯해 이귀한 노원구체육회장, 김충규 민주평통 노원구협의회장이 위촉됐다.

오승록 노원구청장은 “어려운 경제 상황 속에서도 나눔에 참여해 주셔서 감사드린다”며 “올해도 많은 구민들이 참여해 주변 이웃과 함께 따뜻한 겨울을 만들 수 있길 바란다”고 말했다.