[헤럴드경제(김해)=황상욱 기자] 김해시가 민선8기 핵심 현안을 다시 점검하며 각 사업의 진행 상황을 확인했다. 시는 17일 오전 시청 소회의실에서 홍태용 시장 주재로 29개 부서 팀장급 이상 60여 명이 참석한 가운데 ‘현안사업·당부사항 추진상황 보고회’를 열고 총 45개 주요 사업의 추진 현황을 살폈다.

이번 보고회에서는 김해형 대중교통 무료화 정책 ‘김해패스’, 동북아 물류 플랫폼 조성, 경남 글로벌 융복합 콘텐츠산업타운 조성, 김해공공의료원 건립 등 미래 성장 기반을 마련할 대형 프로젝트가 집중적으로 논의됐다. 경로당 석면 조사, 원도심 다세대주택 정비, 신문초 통학로 안전대책 등 시민 생활과 밀접한 과제도 함께 검토됐다.

시는 사업 추진 과정에서 드러난 현장 애로사항을 다시 짚고, 추진이 지연된 사업은 원인을 구체적으로 분석해 보완책을 마련하기로 했다. 국·도비 확보가 필요한 사업의 경우 중앙부처와 경남도와의 협업을 강화해 재원 확보 전략도 세밀하게 점검할 계획이다.

홍태용 시장은 “정책은 적기에 추진하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “부서 간 협업을 강화해 시민이 실제로 변화를 체감할 수 있는 시정을 만들어 가자”고 당부했다.