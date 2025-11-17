오는 18일 공식 개막, 25일엔 올스타게임

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 오는 18일부터 약 두 달간 열리는 ‘2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그’에 타이틀 후원사로 참여한다고 17일 밝혔다.

KB금융은 피겨스케이팅·쇼트트랙·컬링 등 동계 종목 국가대표팀과 유망주를 지원하고 있다. 이번 후원을 통해 컬링 슈퍼리그의 성장을 안정적으로 뒷받침하고 국내 컬링의 대중성과 흥행 기반을 강화하는 데 힘을 더할 방침이다.

이번 리그에는 여자 국가대표인 경기도청(스킵 김은지)팀을 포함해 ▷강릉시청(스킵 김은정) ▷춘천시청(스킵 하승연) ▷전북도청(스킵 강보배) ▷서울시청(스킵 박유빈) ▷의성군청(스킵 김수현) 등 6개 여자팀이 참가한다. 남자 참가팀은 국가대표인 경북체육회(스킵 김수혁), 서울시청(스킵 이재범)을 포함해 강원도청(스킵 박종덕), 의성군청(스킵 정병진), 가톨릭관동대학교(스킵 박진환) 등 5개다.

리그는 더블 라운드 로빈 방식으로 총 50경기가 진행된다. 예선 1위 팀은 결승에 자동 진출한다. 2·3위 팀 간 플레이오프 2경기를 통해 결승 진출팀을 가리게 된다. 12월 25일 진행될 올스타게임 2경기까지 합쳐 총 56경기가 치러질 예정이다.

경기는 매주 월요일부터 목요일까지 하루 두 경기씩 열린다. 모든 경기는 MBC스포츠플러스를 통해 생중계된다. 리그는 오는 18일 오후 4시 여자부 서울시청과 춘천시청의 경기로 막을 연다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 기초·비인기 스포츠 종목에 대한 아낌없는 지원을 바탕으로 K-스포츠의 미래 가능성을 키우고 국민에게 건강한 에너지를 전달해 드릴 것”이라고 말했다.