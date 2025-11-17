[헤럴드경제=최원혁 기자] 박민영 국민의힘 미디어대변인이 같은 당 시각장애인인 김예지 의원을 향해 “장애인을 너무 많이 할당해서 문제”라고 발언한 사실이 뒤늦게 알려져 논란이다.

박 대변인은 지난 12일 한 유튜브 채널에서 김 의원을 겨냥해 “장애인을 너무 많이 할당해서 문제”라며 “본인이 장애인이라는 주체성을 가지는 게 아니라 배려받는 걸 당연하게 생각하는 것 같다”, “왜 국민의힘에서 공천 달라고 구걸하느냐”는 등의 발언을 했다.

해당 영상은 현재 유튜브 채널에서 찾아볼 수 없다. 박 대변인의 이러한 발언은 16일 유튜브 채널 ‘종이의 TV’를 통해 뒤늦게 공개됐다. 진행자는 “정말 화가 난다”며 “17일 박 대변인의 장애인 비하 발언을 고발할 것”이라고 예고했다. 이후 온라인 커뮤니티 등을 통해 해당 소식은 빠르게 퍼져나갔다.

논란이 일자 박 대변인은 자신의 페이스북에 “장애인을 할당하지 말라는 게 아니다”며 “장애인이라고 다른 집단에 비해 과대표 되어선 안 되고 특정인에게 과도한 특혜를 주어야 할 이유가 될 수도 없다는 것”이라고 해명했다.

그는 “그 어떤 말로도 김예지라고 하는 개인이 국민의힘에서 두 번이나 비례대표 특혜를 받아야만 하는 이유를 설명할 수 없다”며 “김 의원은 당의 간판을 빌려 두 번이나 특혜를 받았으면서 당론을 젖은 휴지만도 못하게 취급하며 탄핵은 물론 민주당 주도 특검에 모두 찬성했고 급기야 당의 노선과 전혀 맞지 않는 법안들을 수차례 발의해 뭇매를 맞았다”고 주장했다.

그러면서 “정당은 4년마다 공천장 찍어주는 자판기도, 선거 때 간판 빌려주는 플랫폼도 아니다”라며 “같은 지향점과 목표를 가지고 함께 짊어지고 나아가는 것이 바로 당원 동지이며, 이념결사체로서 정당이 존재하는 이유”라고 덧붙였다.