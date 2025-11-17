김명주 경제부지사, 오늘 오전 긴급 브리핑…매각 강력 반대 “SK그룹, 3년 전 초심으로 돌아가 사회적 책임을 다해 달라” 지연민과 함께 ‘고성 해상풍력 기회발전특구’ 정상추진 노력

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 SK에코플랜트의 SK오션플랜트 지분 매각 추진을 두고 “지역 조선·해상풍력 산업의 기반을 송두리째 뒤흔드는 중대 사안”이라며 강력한 반대 입장을 밝혔다. 도는 “사업시행자 변경부터 방산능력 검증까지 가능한 모든 절차를 한 단계 더 엄격히 들여다보겠다”고 강조했다.

경남도는 14일 도청 프레스센터에서 김명주 경제부지사 주재로 긴급 브리핑을 열고 SK에코플랜트가 자회사 SK오션플랜트 지분 37%를 디오션자산운용 컨소시엄에 넘기려는 방침에 대해 강한 우려를 표했다.

SK오션플랜트가 국내 최고 수준의 해상풍력 하부구조물 제조 기술을 갖춘 데다 방산업체로 지정된 만큼, 지분 매각이 현실화될 경우 고성 해상풍력 기회발전특구 조성사업이 표류할 가능성과 외국계 자본의 기자재시장 독점 우려가 한꺼번에 제기될 수 있기 때문이다.

도는 이미 지난달 고성군수·주민단체와 합동 브리핑을 열어 매각 반대를 공식화했으며, 이후 SK에코플랜트 본사와 관계사 면담, 디오션자산운용과의 협의 등 후속 조치를 이어왔다. 이번 발표는 “관련 대응 방향을 조속히 정리하라”는 박완수 도지사 지시에 따라 마련됐다.

경남도는 매각 추진이 단순한 기업 간 거래가 아니라 지역 산업의 존립과 직결된 만큼 향후 대응을 단계별로 강화한다는 방침이다.

우선, 지역 주민과 유관단체 의견을 폭넓게 수렴해 공동 대응 전략을 마련하고, 매각으로 인해 사업시행자가 변경될 경우 지방산업단지심의위의 심의 기준을 강화해 신규 사업자의 자금조달능력과 사업수행능력을 면밀히 검증하기로 했다.

방산업체 지위 유지 여부도 핵심 쟁점이다. SK오션플랜트 지분 양도 시 신규 투자사가 산업부·방사청에 사전승인을 거쳐야 하는 만큼, 도는 두 기관에 신규 투자사의 방산능력 검증을 공식 요청할 계획이다. 아울러 하부구조물 수주 기반이 흔들리지 않도록 국산기자재 사용 의무화를 포함한 해상풍력발전법 개정에도 적극 나선다.

도 관계자에 따르면 2030년까지 국내 하부구조물 시장 규모는 약 13조원으로 전망되며, 도내 해상풍력단지 조성에 필요한 물량만 1조3000억원으로 추정된다.

도는 공정률 60%인 고성 해상풍력 기회발전특구의 차질 없는 추진도 강조했다. 사업 이행 점검과 모니터링을 한층 강화하고, 정부·고성군과 협력을 통해 사업을 정상 궤도에 올려놓겠다는 입장이다.

김명주 경제부지사는 “SK오션플랜트가 매각될 경우 외국기업이 해상풍력 기자재시장을 장악할 가능성이 커져 국가 에너지안보에도 심각한 영향을 미칠 수 있다”며 “SK그룹이 일시적 자금난을 함께 극복한다는 자세로 3년 전 인수 당시 초심으로 돌아가 해상풍력산업과 지역 발전을 위해 사회적 책임을 다해달라”고 당부했다.

경남도는 정부와 지역사회 협력 아래 해상풍력 기회발전특구의 안정적 추진과 기업의 성장 기반을 지켜내기 위해 끝까지 책임 있게 대응할 방침이다.