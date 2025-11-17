19~20일 이틀간 전 당원 투표 실시 ‘당심 100%’ 1차 예비경선도 안건 “힘 있는 인사 공천 세습 끊겠다”

[헤럴드경제=김진 기자] 더불어민주당이 오는 19~20일 ‘권리당원 1인 1표’ 제도를 도입하기 위한 전 당원 투표를 실시한다. 이와 더불어 내년 6·3 지방선거 공천에서 ‘권리당원 100% 1차 예비경선’ 도입도 투표에 부치기로 했다.

정청래 민주당 대표는 17일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “전당대회 때 1인 1표를 제가 약속했다”며 “19일, 20일 이틀간 이에 대한 전 당원 투표를 실시한다”고 밝혔다. ‘당원 1인 1표’는 정 대표가 지난 전당대회에서 내놓은 대표 공약 중 하나다. 현재 ‘17 대 1’인 대의원과 권리당원의 여론 반영 비율을 동등하게 만드는 내용으로, 도입 시 권리당원 여론이 각종 선거에 미치는 영향이 더욱 커질 전망이다.

정 대표의 설명에 따르면 전 당원 투표 안건은 ▷권리당원 1인 1표 도입 ▷1차 예비경선 시 권리당원 100% 투표 도입 ▷광역·기초의원 비례대표 후보 선정 시 100% 권리당원 투표 도입 등 3건이다.

정 대표는 “나라의 선거에서 국민 누구나 1인 1표를 행사하듯이, 당의 선거에서도 누구나 1인 1표를 행사해야 한다”며 “국회의원도 1표, 대의원도 1표, 당원도 1표여야 한다”고 강조했다. 그는 “1인 1표 시대에 따르는 보완점, 예를 들어 한국노총과 전략 지역에 대한 배려는 표로서 하는 것이 아니라 다른 정책적 배려를 통해 충분하게 반영하겠다”고 말했다.

1차 예비경선 제도와 관련해 정 대표는 “몇몇 힘 있는 인사가 공천권을 좌지우지 하던 세습을 끊어내겠다”며 ‘권리당원 100%’ 도입 필요성을 강조했다. 그는 “예비후보자 검증을 통과한 후보는 누구라도 경서에 참여시키겠다”며 “예비후보가 많은 경우 권리당원 100%로 참여로 1차 조별 예비경선을 치를 것”이라고 했다.

이어 “2차 본선은 권리당원 50%와 일반국민 50% 투표제로, 50% 이상 득표자를 후보로 결정하는 결선투표제를 도입해서 강력한 후보를 공천하겠다”고 했다.