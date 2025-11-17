허민 청장 “세계유산센터 외교 문서 서울시 전달” 유네스코, 긍정적 검토까지 재개발 승인 중지 권고 문체부·국가유산청·서울시 참여 조정 회의 제안

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청이 유네스코 세계유산인 서울 종묘 앞 세운4구역 개발과 관련, 유네스코로부터 받은 외교 문서를 공개했다. 이와 함께 종묘 앞 고층 건물이 들어서는 것을 막기 위해 종묘에 대한 법적 기반을 강화하는 한편, 서울시와 재개발 조정을 위한 협의체를 제안했다.

국가유산청은 17일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 기자간담회를 열고, 이 같은 내용의 종묘 앞 세운재정비촉진계획 관련 입장 및 향후 대응을 발표했다.

허민 국가유산청장은 이날 “지난 15일 밤 유네스코 세계유산센터로부터 강력한 조치를 요구하는 외교 문서를 전달받았다”며 “이코모스(ICOMOS·국제기념물유적협의회) 보고서에 명시된 바와 같이 세운4구역에 고층 건물이 건설되면 종묘 세계유산이 훼손될 것을 우려한다는 내용이 다시 명시돼 있었다”고 말했다. 그는 이어 “유네스코는 서울시에 대해 재개발 관련 세계유산영향평가를 철저히 받도록 권고했다”며 “또 평가 결과를 세계유산센터에 제출하고, 센터 및 자문기구의 긍정적 검토가 끝날 때까지는 재개발 사업 승인을 중지할 것을 강력히 권고했다”고 덧붙였다.

유네스코 측은 서울시가 권고를 미이행할 경우 어떤 조처를 할지는 아직 언급하지 않았으며, 가급적 한 달 안에 진행 상황과 절차, 협의 과정 등의 내용을 알려 달라고 요구했다. 유산청은 해당 문서를 17일 오전 서울시에 공문으로 전달한 상태다.

허 청장은 “향후 유네스코와의 지속적인 소통을 통해 범정부적인 대처 노력을 알리고 상황을 공유하면서 종묘의 세계유산 지위를 지켜나가겠다”고 말했다.

그는 또 “보다 명확하고 안정적인 제도 운영이 가능하도록 세계유산 종묘에 대한 국내법적 기반을 강화하겠다”고 말했다. 이와 관련 국가유산청은 지난주 세계유산법에 따른 ‘종묘 세계유산지구’ 지정을 완료했고, 하위 법령 개정도 적극적으로 관련 부처와 협의해 신속하게 추진할 계획이다. 또 문화유산법에 규정된 문화유산 보호 규정을 보다 적극적으로 적용하기 위해 법률 검토도 진행 중이다.

아울러 서울시가 세계유산영향평가를 통해 종묘의 유산적 가치를 보존하면서도 주민들의 불편을 조속히 해소할 수 있는 현실적인 해법을 유산청과 함께 도모해 주기를 강력하게 희망한다며 “조속한 시일 내에 서울시, 문체부, 국가유산청 등 관계기관이 참여하는 조정 회의 구성을 제안한다”고 말했다.

허 청장은 서울시가 주장했던 ‘세운4구역이 종묘로부터 180m 이상 떨어져 그늘이 지거나, 경관을 저해하는 등 세계유산에 영향을 주지 않으며, 오히려 종묘를 돋보이는 개발로 나아갈 기회를 국가유산청이 저해하는 것’이라는 입장에는 동의할 수 없다며 “종묘가 세계유산 지위를 잃지 않도록 끝까지 노력할 것”이라고 말했다.